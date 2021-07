Le PSG l’emporte sur l’offre Messi de Barcelone alors que les agents libres disputent la Copa America

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le PSG surpasse l’offre du Barça à Messi

Lionel Messi peut maintenant être un agent libre après l’aboutissement de son contrat jeudi, mais Barcelone est convaincu qu’il restera, comme cela a déjà été rapporté par Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN. Cependant, cette confiance n’empêchera apparemment pas les autres clubs d’essayer d’attirer l’Argentin loin du Camp Nou.

2 Liés

Avec ça en tête, COMME ont suggéré que le Paris Saint-Germain avait fait une offre au joueur de 34 ans. Ils ont déjà fait venir l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum en transfert gratuit et sont sur le point de décrocher le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma et ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos pour rien aussi. Pendant ce temps, ils sont prêts à dépenser 70 millions d’euros pour signer l’arrière latéral de l’Inter Milan Achraf Hakimi,

Malgré tout, Messi serait la signature de rêve, car le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a voulu faire venir le héros de Barcelone ou de la Juventus. Cristiano Ronaldo depuis son arrivée au PSG en 2011. Pour tenter d’y parvenir, le PSG a fait une offre financièrement supérieure à celle de Barcelone.

Pour l’instant, il est peu probable qu’ils obtiennent une réponse de l’homme lui-même, car Messi se concentre fermement sur la campagne argentine de la Copa America. Les Parisiens sont prêts à être patients et à attendre la fin du tournoi, mais on ne sait pas s’ils pourront l’empêcher de rester à Barcelone.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

11h30 BST : Est-ce que Man United devrait garder Paul Pogba, ou essayer de le transférer à la Juventus ou au Real Madrid ?

jouer 1:23 Mark Ogden estime que Paul Pogba manque de discipline défensive pour s’intégrer confortablement dans l’équipe de Manchester United.

10.32 BST : Objectif dit qu’Arsenal pourrait être intéressé à signer Sergio Ramos et « ont demandé à être tenu au courant de toute discussion future concernant l’ancien capitaine du Real Madrid ».

Ramos, 35 ans, est un joueur autonome et a quitté Madrid après avoir échoué à trouver un accord pour prolonger son séjour de 16 ans dans la capitale espagnole.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Paris Saint-Germain était en négociations avancées avec le défenseur, tandis que Manchester City et le Bayern Munich surveillent également la situation de Ramos. Ramos veut un accord de deux ans, mais le PSG n’en propose qu’un avec une deuxième année comme option à déclencher par un contenu mutuel. Son salaire devrait également être inférieur à ce qu’il gagnait en Espagne et à ce qu’il aurait gagné s’il était resté au Bernabeu.

Arsenal n’est peut-être plus l’endroit le plus glamour pour atterrir, mais ils pourraient peut-être lui offrir un contrat de deux ans au moins.

10.03 BST : Milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic est sur le radar de Manchester United cet été, selon La République.

Brozovic, 28 ans, a été lié à Liverpool dans le passé et est disponible pour environ 30 millions d’euros car son contrat expire en 2022.

Compte tenu de sa situation contractuelle, Barcelone serait également intéressé par l’international croate.

09.22 BST : L’attaquant de l’Angleterre Nikita Parris a signé pour Arsenal en provenance de Lyon, a annoncé vendredi le club de la Super League féminine (WSL).

Le joueur de 27 ans a signé pour Arsenal dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 80 000 €, avec 20 000 € de bonus potentiels. L’ancien meilleur buteur de la WSL est avec l’équipe GB pour Tokyo 2020 et rejoindra le nord de Londres pour la pré-saison plus tard cet été.

Parris revient à la WSL après deux saisons en France où elle a remporté l’UEFA Women’s Champions League, la Coupe de France féminine, le Trophée des championnes et la Women’s International Champions Cup.

09h00 BST : ICYMI – Nouvel entraîneur-chef de Tottenham Nuno Espirito Santo veut rencontrer Harry Kane avant que l’attaquant en fuite ne parte en vacances après l’Euro 2020, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs ont nommé Nuno mercredi après une longue recherche de direction au cours de laquelle ils ont discuté du poste vacant avec plusieurs candidats à la suite de leur décision de limoger Jose Mourinho le 19 avril.

Le joueur de 47 ans était un agent libre après avoir quitté les Wolves d’un commun accord à la fin de la saison dernière et a accepté le poste après de nouvelles discussions à Londres avec le président Daniel Levy et le directeur général du football Fabio Paratici.

L’une de ses premières tâches sera de convaincre Kane que son avenir se situe dans le nord de Londres après que le capitaine anglais a exprimé le désir de quitter le club cet été.

jouer 1:20 Ale Moreno remet en question la forme physique de Sergio Ramos avant son transfert proposé au PSG.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

— Toby Alderweireld a indiqué qu’il aimerait quitter Tottenham Hotspur, et le nouveau manager Nuno Espirito Santo est prêt à sanctionner le départ, comme cela a été rapporté par le courrier. Cette nouvelle vient avec la suggestion que les Spurs espèrent signer le défenseur central du Danemark Joachim Andersen, qui a passé la saison dernière en prêt à Fulham en provenance de Lyon. Les Londoniens du nord ont également regardé le Sevilla FC Jules Koundé et de Bologne Takehiro Tomiyasu.

— Selon Calciomercato, l’AC Milan cherche à combler le vide offensif laissé par Hakan Calhanogludéménager à l’Inter et voir l’Ajax Amsterdam Dusan Tadic comme l’homme pour le faire. En fait, il est suggéré qu’ils ont même pris un premier contact avec les champions d’Eredivisie concernant leur capitaine. Le Serbe ayant joué dans divers rôles offensifs, on pense qu’il pourrait bien travailler derrière Zlatan Ibrahimovic.

– Le Borussia Dortmund espère recruter le défenseur du RB Leipzig Marcel Halstenberg, comme cela a été rapporté par Bild. Le BVB aurait offert 8 millions d’euros, tandis que le RB Leipzig rechercherait 12 millions d’euros. Cependant, comme il ne reste qu’un an au contrat du joueur de 29 ans, il devrait partir cet été.

— Suivant André Silvale départ de RB Leipzig, l’Eintracht Francfort est déjà sur le point d’obtenir Santos Rafael Santos Borre en tant que remplaçant à l’avant, rapporte Fabrice Romano. L’accord est presque conclu pour l’international colombien, qui est un agent libre après la fin de son contrat avec River Plate.

— Mamadou Sakho est sur le point de rejoindre l’équipe de Ligue 1 de Montpellier, comme cela a été rapporté par L’Équipe. L’ancien défenseur central de Liverpool, qui est désormais joueur autonome après la fin de son contrat avec Crystal Palace, a reçu des offres d’Asie mais préfère un retour en France.