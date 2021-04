Le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et le Real Madrid font partie d’une multitude de clubs surveillant la situation de Jesse Lingard avant le mercato estival, ont déclaré des sources à ESPN.

Lingard est en pleine forme depuis qu’il a rejoint West Ham prêté par Manchester United en janvier, marquant huit buts en neuf matchs pour mériter un rappel dans l’équipe d’Angleterre.

Il a maintenant marqué quatre matchs consécutifs après avoir marqué deux fois lors de la victoire 3-2 de West Ham contre Leicester City dimanche.

West Ham souhaite signer définitivement Lingard à la fin de la saison, mais les performances du joueur de 28 ans ont alerté un certain nombre de grands clubs de la Premier League, y compris les six premiers, et à l’étranger. Il lui reste un an sur son contrat à Old Trafford.

Lingard n’a pas encore pris de décision sur son avenir, mais il préfère jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine.

Il est entendu que ses représentants ont clairement indiqué qu’il ne serait pas utilisé comme poids lourd dans un accord pour Declan Rice si United confirme son intérêt pour le milieu de terrain de West Ham. Les pourparlers officiels n’ont pas encore eu lieu avec United ou West Ham.

La forme de Lingard a contribué à propulser West Ham en lice pour un top quatre avec sept matchs à jouer.

Il a été nominé pour le prix du joueur du mois de la Premier League en février et mars et s’est également mis dans le peloton pour être nommé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe cet été.

Il a participé aux trois éliminatoires de la Coupe du monde pendant la trêve internationale de mars; ses premières apparitions en Angleterre depuis 2019.

Lingard n’a joué une minute de football de Premier League qu’en février, mais a déjà marqué plus de buts en championnat que Sadio Mane et Timo Werner cette saison. Aucun joueur n’a marqué plus que les huit buts de Lingard en championnat depuis ses débuts à West Ham le 3 février.