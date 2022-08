Le PSG laisse tomber des points après le match nul 1-1 de Monaco ; Marseille Bas Nice

Neymar a gagné et marqué un penalty alors que le Paris Saint-Germain s’est rallié pour faire match nul 1-1 à domicile contre Monaco et rester à la première place du championnat de France dimanche.

Neymar s’est accroché à la passe de Lionel Messi sur la gauche et a coupé à l’intérieur du défenseur central Guillermo Maripan, qui a semblé l’attraper avec une jambe tendue.

L’arbitre a rejeté les demandes de pénalité du PSG, mais a ensuite accordé le coup de pied après un examen vidéo. Neymar a utilisé son élan décalé habituel pour confondre le gardien de but Alexander Nuebel avant de guider nonchalamment le ballon à l’intérieur du poteau gauche. C’était le sixième but de Neymar en championnat et le huitième but en cinq matchs au total.

Le PSG a 10 points et mène à la différence de buts de son rival acharné Marseille et du côté nord de Lens.

Monaco a parfois profité de sa chance mais a fermé le PSG bien tôt, refusant de l’espace à son célèbre trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe, puis a pris les devants à la 20e.

Après la récente signature de Mohamed Camara taclé Messi près de la ligne médiane, le milieu de terrain russe Aleksandr Golovin a envoyé une passe dans le chemin de l’attaquant allemand Kevin Volland, qui a retenu le défenseur central Presnel Kimpembe avant de frapper un tir bas dans le coin inférieur droit.

La force de frappe du PSG avait marqué 17 buts en championnat lors des trois matches de championnat précédents sous le nouvel entraîneur Christophe Galtier, mais n’a pas atteint la cible avant le tir apprivoisé de Mbappe à la 37e.

“Ils nous ont bien fermés”, a déclaré le capitaine du PSG, Marquinhos. “Ils nous ont empêchés de sortir le ballon par derrière.”

Le PSG a ensuite frappé le poteau deux fois dans le temps additionnel de la première mi-temps, le curleur de Messi à 20 mètres coupant le montant gauche et rebondissant sur Mbappe, qui a précipité son tir et a touché la base du poteau droit.

Marquinhos a concédé un corner maladroit au début de la seconde période et, quelques minutes plus tard, l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder s’est rapproché avec un lob pour Monaco, 12e, après que le gardien Gianluigi Donnarumma se soit précipité hors de sa ligne.

Nuebel a fait un bel arrêt pour priver Neymar à la 59e mais a été bien battu sur son penalty.

Pendant ce temps, le nouveau look de l’entraîneur Igor Tudor, Marseille, a l’air bien alors qu’Alexis Sanchez a marqué deux fois et que son équipe a gagné 3-0 contre son rival du sud, Nice, lors d’un match précédent.

Nice a fortement recruté, faisant venir des joueurs établis de Premier League comme le gardien Kasper Schmeichel, le milieu de terrain Aaron Ramsey et l’attaquant Nicolas Pepe, mais cherche toujours une victoire et occupe la 18e place.

Marseille a pris un bon départ sous Tudor, qui est connu comme un disciplinaire et dont la nomination a été remise en question par les fans – en particulier lorsqu’il a laissé le meneur de jeu vétéran Dimitri Payet hors des trois premiers matchs.

Mais Tudor séduit les fans avec une marque de football pressante à indice d’octane élevé. Il a également déclaré qu’il donnerait des matchs à Payet, âgé de 35 ans. Cette fois, il l’a commencé à jouer juste derrière Sanchez – une signature très annoncée du champion italien de l’Inter Milan.

L’attaquant chilien a marqué son premier but à la 10e minute et, après que l’ancien arrière d’Arsenal Nuno Tavares ait marqué trois buts en quatre matchs cette saison, Tavares s’est associé à Payet pour aider à préparer le deuxième but de Sanchez à la 42e.

AUTRES MATCHS

Marseille n’était pas la seule équipe à marquer librement à l’extérieur, Montpellier inscrivant cinq buts en première mi-temps lors d’une victoire 7-0 à Brest.

L’attaquant de 19 ans Elye Wahi a marqué deux buts et l’attaquant vétéran Valère Germain a ajouté deux buts en seconde période pour Montpellier, huitième.

Ce fut une cuisante défaite pour l’entraîneur de Brest Michel Der Zakarian, qui a joué 10 ans pour le club en tant que défenseur et l’a entraîné de 2017 à 21.

L’imposante tête tardive de l’attaquant Moussa Dembélé a valu à Lyon, quatrième, un match nul 1-1 à Reims.

Le promu Toulouse a mené tôt avec un but du milieu de terrain Zakaria Aboukhlal mais a concédé trois buts en seconde période lors d’une défaite 3-1 au milieu de tableau Nantes.

L’attaquant nigérian Terem Moffi a marqué les deux buts alors que Lorient battait Clermont 2-1 à domicile.

Ailleurs, Troyes a battu Angers 3-1 dans une bagarre entre des équipes modestes.

