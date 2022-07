Le PSG jette du poids dans la bagarre de Newcastle pour la starlette française Hugo Ekitike

Par Andrew Thompson









Newcastle United pourrait être dans une bagarre de transfert cet été alors que les champions de France du Paris Saint-Germain ont jeté leur dévolu sur Hugo Ekitike, cible de longue date des Magpies.

Selon des informations parues dans le magasin français Foot Mercato, le PSG s’est intéressé au joueur de 20 ans originaire de Reims et diplômé de l’académie du club cet été, ce qui pourrait potentiellement jeter un frein aux plans de transfert de Newcastle avant la prochaine Premier League 2022-23. campagne alors que l’équipe de St. James ‘Park cherche à trouver un avant-centre à long terme sur Tyneside.

🚨 Le PSG veut Hugo Ekitike mais n’égalera pas l’offre de 40 M€ de Newcastle. Ekitike veut aller au PSG et il n’exclut pas de rester à Reims quelques mois s’il faut convaincre le PSG de faire une offre de ce montant. (@footmercato) pic.twitter.com/hDRm0FXR77 — Actu Foot (@ActuFoot_) 9 juillet 2022

Mais le PSG n’a pas de voie libre vers Ekitike cet été, la tenue de la capitale ne voulant apparemment pas égaler l’offre existante de Newcastle qui avait été précédemment présentée par les potentiels parvenus de la Premier League.

Les Magpies ont déjà déposé une offre officielle d’un montant de 34 millions de livres sterling au Stade de Reims début juillet, mais l’entraîneur de Reims, Oscar Garcia, a fait savoir que l’international français de la jeunesse pourrait facilement se voir rester avec son équipe locale dans la prochaine Ligue. 1 saison, qui a apparemment égalisé toute chance que Newcastle ait pu avoir pour décrocher l’avant-centre U20.

De plus, Ekitike pourrait choisir de rester à Reims pour, espérons-le, persuader le PSG de respecter le prix demandé par le club pour ses services, donnant encore plus de poids à l’idée qu’il préférerait déménager dans la capitale française plutôt que de choisir Newcastle comme prochaine escale.

Bien que la tenue d’Eddie Howe ait conclu des accords pour Sven Botman, Nick Pope et Matt Targett cet été, la nécessité d’une solution à long terme à l’avant-centre est certainement une priorité étant donné les options actuelles du club à Callum Wilson, Chris Wood et Dwight. Gayle est du mauvais côté de 30 ans, ce qui signifie que manquer Ekitike pourrait être un coup dur à mesure que l’été avance et que les options potentielles disparaissent de la table.

