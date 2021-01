Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a déclaré que le club souhaitait signer Lionel Messi alors que son contrat avec Barcelone se terminait cet été.

L’international argentin est libre de négocier avec des clubs en dehors de l’Espagne depuis le 1er janvier et des sources ont déclaré à ESPN en décembre que le PSG envisageait la possibilité de le signer.

« De grands joueurs comme Messi seront toujours mis dans la liste du PSG. Bien sûr, ce n’est pas le moment d’en parler ou d’en rêver. Mais nous sommes assis à la grande table des clubs qui suivent de près », a déclaré Leonardo à la France. Football.

« En fait, non, nous ne sommes pas encore assis mais notre chaise y est réservée, juste au cas où. Quatre mois [before the end of the season] dans le football, c’est une éternité, surtout en ce moment. «

Tout mouvement potentiel impliquerait un engagement financier majeur de la part du PSG – d’autant plus que le club essaie de travailler sur des extensions pour Kylian Mbappe et Neymar.

Les deux joueurs sont sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022.

« J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit pour être en ce moment pour un joueur de très haut niveau et ambitieux. Nous devons juste trouver un accord avec leurs envies, leurs demandes, nos attentes et nos possibilités », a ajouté Leonardo.

« Nous ne les supplions pas: » S’il vous plaît, restez. » C’est plus discuté que ça. Ceux qui veulent vraiment rester resteront. Nous échangeons régulièrement et j’ai de bonnes vibrations sur ces deux cas. «