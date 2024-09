Le PSG fait appel de la décision de payer 55 millions d’euros de retenue sur salaire à Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a fait appel d’une décision qui l’obligerait à payer à l’ancien attaquant Kylian Mbappé 55 millions d’euros de salaire et de bonus retenus pendant son passage au club.

Le PSG a fait valoir qu’il était en droit de le faire parce que le contrat initial de Mbappé avait été « légalement modifié » dans un accord entre le joueur et le club alors qu’il était réintégré dans l’équipe première à l’été 2023.

Leur recours sera examiné par la Commission nationale paritaire de recours (CJ), sous la protection de la Ligue de football professionnel (LFP), l’organisme chargé de gérer les ligues de football professionnel en France.

Le PSG a été sommé de verser 55 millions d’euros à Mbappé dans le cadre d’une recommandation non contraignante d’une commission juridique de la LFP la semaine dernière. Cette commission avait demandé au PSG d’effectuer le paiement d’ici vendredi soir.

La commission de la LFP avait initialement souhaité que le dossier soit soumis à une médiation, ce que Mbappé a rejeté, ce qui l’a amenée à recommander au PSG de payer l’international français de 25 ans.

L’affaire devrait probablement être tranchée par un tribunal du travail, même si deux autres points d’appel potentiels – l’un auprès de la Fédération française de football (FFF) puis auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – restent possibles avant qu’elle n’atteigne ce stade.



Mbappé joue désormais pour le Real Madrid après avoir été transféré gratuitement du PSG cet été (Federico Titone/Anadolu via Getty Images)

Le dernier communiqué du PSG précise : « Avec une procédure de médiation ensuite complètement refusée par le joueur, la commission n’a eu d’autre choix que de rendre un avis selon lequel — très simplement — une relation contractuelle existe entre les parties.

« Cela ne fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation – ce qui est en débat, et qui sera finalement entendu devant un tribunal approprié, c’est que le contrat initial a été légalement modifié, et également pleinement invoqué, par le joueur et le PSG – jusqu’à ce que le joueur décide ensuite de renier tous ses engagements en quittant le club.

« Par principe, le PSG a fait appel de l’avis de la Commission de la LFP, même s’il n’a qu’une portée limitée. Car la position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide : c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de respect des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, qui compte plus que n’importe quel joueur. »

« En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés dont le club demande simplement qu’ils soient honorés, le joueur se voyant accorder par le club des avantages tout simplement inédits pendant sept ans à Paris.

« Le club espère que ces engagements fondamentaux et indéniables seront respectés dans le cadre approprié, si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire incompréhensiblement préjudiciable à sa réputation. »

ALLER PLUS LOIN Le PSG retient le salaire de Mbappé. Est-ce légal ?

D’où vient le différend ?

Le désaccord entre les parties découle d’un différend sur le contrat de Mbappé et sur sa possibilité de quitter le PSG « gratuitement ».

La situation s’est aggravée l’été dernier lorsque Mbappé a informé le PSG qu’il n’avait pas l’intention d’exercer une prolongation de contrat d’un an, ce qui signifie qu’il partirait gratuitement en 2024. Il a ensuite rejoint le Real Madrid.

A l’époque, le PSG avait mis Mbappé en vente et le joueur avait été exclu des entraînements de l’équipe première et de la tournée de pré-saison du club au Japon et en Corée du Sud. Il avait ensuite été réintégré dans l’effectif après qu’un accord ait été trouvé avec le club. En janvier, Mbappé avait déclaré que l’accord « avait réussi à protéger toutes les parties ».

C’est la nature de cet accord qui est devenue un point de discorde.

Dans une lettre envoyée à l’avocate de Mbappé, Delphine Verheyden, le PSG allègue que les représentants légaux de Mbappé ont proposé un accord le 11 août 2023, qui verrait Mbappé réduire ses bonus de 55 millions d’euros au cours de la saison 2023-24, un chiffre rapporté dans L’Equipe.

Cela a conduit à la réintégration du joueur dans l’équipe de Luis Enrique le 12 août, mais cette proposition n’a pas été signée ni envoyée à la ligue, comme l’exige la Charte du football français.

Le PSG affirme que la raison pour laquelle ce contrat n’a pas été signé est un accord verbal entre le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, et Mbappé. Cet accord, affirment-ils, aurait été signé en présence de l’entraîneur Luis Enrique et du directeur sportif Luis Campos, et aurait prévu deux scénarios.

L’un prévoit que Mbappé prolongerait son contrat mais partirait contre une indemnité de transfert d’au moins 180 millions d’euros (152 millions de livres sterling ; 198 millions de dollars) à l’été 2024, Mbappé recevant une prime de fidélité d’une valeur de 82 millions d’euros (69,2 millions de livres sterling ; 90,3 millions de dollars), et un autre qu’il partirait en juin 2024 gratuitement mais « réviserait à la baisse ses conditions de rémunération pour la saison 2023-2024 en fonction du retour sur investissement prévu dans le cas n°1 ». En d’autres termes, en fonction du montant que le club s’attendrait à recevoir en cas de transfert.

Dans les deux cas, le PSG aurait pu toucher un retour sur investissement de 98 millions d’euros (82,7 millions de livres sterling ; 108 millions de dollars), soit plus que le montant que Mbappé réclame actuellement. Si l’affaire est portée devant un tribunal du travail, le PSG pourrait réclamer cette somme plus importante.

Sans aucun autre accord, le droit du travail français protège le droit de Mbappé à recevoir son salaire, et les experts juridiques ont noté que la retenue sur salaire pourrait violer ces protections.

« En droit français, le salaire doit être versé tous les mois », expliquait en juillet à The Athletic Deborah David, spécialiste du droit du travail chez De Gaulle Fleurance. « Il n’est pas possible de retenir le salaire, même si c’est pour compenser le paiement final. »

(Odd Andersen/AFP via Getty Images)