Le PSG face au sort familier de la Ligue des champions après la défaite au match aller contre le Bayern Munich

C’est peut-être le début d’une nouvelle phase à élimination directe en Ligue des champions, mais il semble que ce soit la même histoire pour le Paris Saint-Germain.

L’équipe française n’a pas réussi à dépasser les huitièmes de finale à quatre reprises au cours des six dernières saisons et pourrait connaître le même sort cette année après une défaite 1-0 au match aller contre le Bayern Munich au Parc des Princes.

Kingsley Coman, qui a également condamné le PSG à une défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions il y a deux ans et demi, a marqué le seul but du match de mardi dans la capitale française, permettant au Bayern de contrôler le match avant le match retour en Munich le 8 mars.

Le champion d’Allemagne a contrôlé la possession pendant la majeure partie du match et a vu cette domination récompensée au début de la seconde période lorsque Coman, non marqué dans la surface de réparation du PSG, a volé le centre d’Alphonso Davies sous Gianluigi Donnarumma.

Le PSG a répondu en faisant appel à l’attaquant vedette Kylian Mbappé, blessé à la cuisse avant le match.

Poussant pour l’égalisation, Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, a utilisé son rythme pour se placer derrière la ligne défensive du Bayern mais a vu un tir arrêté par le visage du gardien Yann Sommer.

Il a ensuite eu le ballon dans le filet quelques minutes plus tard, seulement pour que l’arbitre assistant vidéo décide que Nuno Mendes était hors-jeu dans la préparation.

À ce moment-là, le PSG avait commencé à prendre vie et Mendes faisait preuve d’une présence animée sur l’aile gauche. A six minutes de la fin, l’international portugais échappait à Serge Gnabry et Joshua Kimmich et trouvait Lionel Messi libre dans la surface, mais un brillant contre de Benjamin Pavard repoussait l’égalisation.

Alors que les chances continuaient à se présenter pour le PSG, Pavard a reçu un carton rouge après avoir reçu un deuxième carton jaune pour un défi tardif contre Messi. Bien que cela n’ait fait aucune différence sur le score, cela signifie que le défenseur manquera le match retour à Munich dans trois semaines.

“Nous avons dit que nous devions prendre les points positifs, c’est une égalité à deux pattes”, a déclaré Mbappé aux journalistes après le match. “Nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé au match aller. Nous y allons pour nous qualifier. Nous savons qu’il y a une possibilité. Il y a toujours une bonne possibilité de se qualifier.

Alors que la défaite a évoqué des souvenirs des lacunes passées du PSG en Ligue des champions, les fans ont également eu un aperçu de l’avenir avec Warren Zaïre-Emery devenant le plus jeune joueur à commencer un match à élimination directe dans la compétition à l’âge de 16 ans et 343 ans. jours.

Le milieu de terrain est né en 2006, plus d’un an après que Messi, 35 ans, a fait ses débuts en Ligue des champions.

Après des défaites contre Marseille et Monaco, le PSG a désormais perdu trois matches de suite pour la première fois depuis 2020 et affronte Lille en championnat dimanche dans le but de remettre sa saison sur les rails.

Le Bayern, quant à lui, a remporté ses sept matchs de Ligue des champions cette saison et sera confiant d’atteindre les quarts de finale avant le match retour.

“Dans l’ensemble, nous avons fait du bon travail”, a déclaré le manager Julian Nagelsmann. “Nous avons fait le premier pas et voulons le suivre en prenant le second.”

Lors de l’autre match de la Ligue des champions de mardi, l’AC Milan a battu Tottenham Hotspur 1-0 à San Siro grâce au premier but de Brahim Díaz, donnant à l’équipe italienne l’avantage dans sa tentative d’atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2011.