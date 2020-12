Le Paris Saint-Germain fait face à l’un des plus grands défis du match alors qu’il vise la victoire à Manchester United lors d’un match pivot du Groupe H de la Ligue des champions mercredi, a déclaré l’entraîneur Thomas Tuchel.

Finaliste de l’année dernière, le PSG est deuxième avec six points, trois à la dérive de United et devant le RB Leipzig, qui affronte Istanbul Basaksehir, uniquement grâce à son meilleur bilan en tête-à-tête.

« Nous sommes à Old Trafford pour gagner, pas seulement pour obtenir un bon résultat, et gagner ici est l’un des défis les plus difficiles au monde », a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse mardi.

Le PSG n’a récolté qu’un point lors de ses deux derniers matches de Ligue 1 et il a eu la chance de battre Leipzig 1-0 au Parc des Princes la semaine dernière.

United, en revanche, a remporté ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, marquant 11 buts.

« Demain, selon le résultat de Leipzig à Istanbul [in an early kickoff], notre match pourrait être une finale « , a déclaré Tuchel. » Nous devons être prêts pour une grande bataille. «

Les problèmes de blessures du PSG ont cependant presque disparu avec seuls les arrières latéraux Thilo Kehrer et Juan Bernat, ainsi que les milieux de terrain Pablo Sarabia et Julian Draxler, hors de l’affrontement.

Tuchel espère également que l’attaquant français Kylian Mbappe redécouvrira sa touche de buteur en Ligue des champions, n’ayant pas réussi à trouver le filet lors de ses huit dernières apparitions dans la compétition, une séquence qui remonte à décembre dernier.

« J’ai entendu parler de cette statistique il y a une heure et pour être honnête, j’ai été vraiment surpris », a déclaré Tuchel.

« C’est peut-être une autre raison pour laquelle nous en sommes maintenant, mais je sais que Kylian a les qualités, la personnalité et l’expérience pour marquer à nouveau. [in the Champions League]. «

Le milieu de terrain Marco Verratti, récemment de retour d’un autre licenciement pour blessure, a déclaré que le PSG devra être irréprochable contre United.

« Nous devrons être parfaits, individuellement et collectivement, pour saisir les trois points », a-t-il déclaré.

« Ils sont rapides, athlétiques. Mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »