PARIS: Lyon se déplace pour affronter le Paris Saint-Germain en profitant d’une série de 10 matchs sans défaite et avec Memphis Depay trouvant sa meilleure forme au bon moment pour le match de dimanche.

Lyon a atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière mais ne s’est même pas qualifié pour la Ligue Europa cette saison. Donc, sans engagement européen, il a eu toute la semaine pour se préparer à ce choc de table.

Le PSG a joué mercredi soir contre Basaksehir, un jour plus tard que prévu après que les joueurs se soient retirés mardi pour protester contre un langage raciste présumé utilisé par un quatrième officiel.

Bien que la défense du PSG ait été à peine menacée contre la partie turque, elle a perdu des buts en championnat avec six encaissements en trois matchs. De plus, Depay porte une menace différente de celle des attaquants de Monaco, Bordeaux et Nantes.

Aucun joueur n’a marqué plus de buts hors de la surface de réparation que Depay depuis qu’il a commencé à jouer dans le championnat de France en janvier 2017. L’international néerlandais est arrivé avec peu de confiance après une période de malheur avec Manchester United, où il n’a réussi que sept buts en 53 matchs.

Parmi les 49 buts en championnat que Depay a marqué pour Lyon, 13 provenaient de l’extérieur de la surface de réparation

C’est deux de plus que l’ailier flottant du PSG Angel Di Maria et trois de plus que Neymar, bien que la star brésilienne ait atterri à Paris plusieurs mois après que Depay était déjà à Lyon.

La 13e frappe de Depay à distance est intervenue dimanche dernier lors d’une victoire 3-1 à Metz, lorsqu’il a reçu une passe de Karl Toko Ekambi et a guidé le ballon avec l’intérieur de son pied droit dans le coin inférieur.

L’un de ses premiers à distance a été un superbe vainqueur du temps additionnel contre le PSG, un an après avoir rejoint Lyon et lorsque les fans du septuple champion étaient encore indécis sur sa constance.

Après que le PSG ait perdu le ballon au milieu de terrain, Depay a reçu une passe sur le large gauche. Il a coupé à l’intérieur, a dérivé sans effort devant deux défenseurs du PSG et, alors que le défenseur Thiago Silva se jetait en prévision d’un tir bas, Depay a plié le ballon avec une puissance et une précision incroyables dans le coin supérieur gauche.

Ce n’était même pas son meilleur but pour Lyon, venu contre Toulouse la campagne précédente. Depay a tourné intelligemment autour d’un joueur toulousain près de la ligne médiane et sans même lever les yeux a guidé un magnifique lob au-dessus du gardien de but à 46 mètres.

Mais Depay n’est pas seulement un buteur spectaculaire, il est aussi un excellent fournisseur et a contribué à 32 buts, ce qui signifie qu’il a marqué ou créé 81 fois en 114 matchs de championnat.

Cette saison, il s’est associé de manière experte à Toko Ekambi et Tino Kadewere, dont l’émergence a poussé l’attaquant Moussa Dembele qui a inscrit 24 buts la saison dernière pour Lyon sur le banc.

Le trio a cumulé 17 buts et huit passes décisives en 13 matchs jusqu’à présent, la défense du PSG pourrait donc passer une nuit bien remplie au Parc des Princes si Depay et ses coéquipiers sont d’humeur.

Depay était sur le point de rejoindre Barcelone pendant l’intersaison lorsque le géant espagnol tentait de remplacer le prolifique Luis Suarez après son transfert à l’Atletico Madrid.

L’accord a échoué à la dernière minute, mais Depay a depuis surmonté sa déception de devenir l’entraîneur leader sur le terrain dont Rudi Garcia a besoin dans une équipe talentueuse mais erratique.

Une autre grande performance contre le PSG sera le moyen idéal pour Depay de se faire connaître une fois de plus dans les grands clubs européens et de placer Lyon au sommet du championnat.

