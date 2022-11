Le PSG étoilé ne parvient pas à s’assurer la première place de la Ligue des champions

L’équipe de Lionel Messi pourrait affronter Manchester City ou le Real Madrid en huitièmes de finale

Le Paris Saint-Germain pourrait affronter l’une des oppositions les plus coriaces de la Ligue des champions en huitièmes de finale après que les géants français n’aient pas réussi à s’assurer la première place de leur groupe.

Le PSG a battu la Juventus 2-1 à Turin mercredi soir grâce à des buts de Kylian Mbappe et Nuno Gomes.

Avec son but en première mi-temps, Mbappe a inscrit son 40e effort en Ligue des champions, faisant de lui le plus jeune joueur à atteindre la marque à 23 ans et 317 jours, dépassant le précédent record de Lionel Messi de 24 ans et 130 jours.

Le PSG et Benfica ont tous deux terminé avec 14 points dans le groupe H après quatre victoires et deux nuls, avec 16 buts marqués et sept encaissés.

Mais après que l’équipe portugaise ait battu le Maccabi Haïfa 6-1 en Israël, elle a remporté le groupe grâce à la règle unique du nombre total de buts marqués à l’extérieur.

Benfica remporte le groupe H sur des buts marqués à l’extérieur dans la section 🤯#UCL pic.twitter.com/vCukf4TRBA — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 2 novembre 2022

Cette évolution pourrait immédiatement jeter le PSG dans la fosse aux lions lors du tirage au sort des huitièmes de finale lundi.

Leur deuxième place les place en ligne pour affronter les champions anglais de Manchester City ou le Real Madrid, détenteur de la Ligue des champions et de la Liga, qui les a éliminés de manière dévastatrice la saison dernière au même stade du tournoi.

Le Bayern Munich est un autre adversaire potentiellement dangereux, tout comme Chelsea, les leaders italiens de la Serie A Napoli, Porto ou Tottenham Hotspur.

Lire la suite Messi bat Ronaldo avec de nouveaux records en Ligue des champions

Après le match, Mbappe a préféré regarder du bon côté.

“Nous sommes qualifiés” il a dit. « Nous voulions gagner le groupe mais c’est ce qui se passe dans le football.

“Nous étions un peu fragiles, un peu incertains, mais c’est la Ligue des champions et gagner est toujours la chose la plus importante.

“Je suis content d’avoir marqué et je suis content que nous ayons gagné. Nous devrons voir ce que le tirage au sort apportera », il ajouta.

Ailleurs dans la compétition, le nouveau manager de Chelsea, Graham Potter, s’est assuré que son équipe termine en tête du groupe E avec une victoire après être revenue de l’arrière pour battre le Dinamo Zagreb 2-1.

Les Bleus avaient déjà scellé leur qualification aux huitièmes de finale la semaine dernière. Mais rien n’était certain parmi les trois autres équipes jusqu’à ce que l’AC Milan coule le RB Salzburg 4-0, avec l’ancien joueur de Chelsea Olivier Giroud empochant un doublé.

Lors des premiers coups d’envoi, le Real Madrid, vainqueur du groupe F, a administré une raclée 5-1 aux fouetteurs Glasgow Celtic en même temps que le RB Leipzig s’est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Shakhtar Donetsk 4-0 à l’extérieur.

Lorsqu’il a marqué à la 10e minute, Christopher Nkunku a réalisé l’une des célébrations les plus particulières de ces derniers temps en sortant un ballon rouge de sa chaussette et en le faisant exploser.

La célébration de Christopher Nkunku était pour son fils de 2 ans, qui aime vraiment les ballons. Il a tenu sa promesse.❤️🎈 pic.twitter.com/88TOeX9upH – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 2 novembre 2022

N’ayant rien à jouer dans le groupe G, le sort de tout le monde étant déjà décidé lors de la 5e journée, Manchester City a surmonté une première frayeur de Séville pour revenir et battre les Espagnols 3-1.

Rafa Mir a marqué pour Séville vers la demi-heure, mais Rico Lewis, 17 ans, diplômé de la City Academy, est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur depuis le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema à marquer lors de son premier départ dans la compétition lors de l’égalisation dans le 52e minute.

Le but de Julian Alvarez de donner l’avantage à City a vu Kevin De Bruyne livrer une délicieuse passe décisive qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux avant que Riyadh Mahrez ne scelle les points à sept minutes de la fin.

Dortmund étant déjà finaliste du groupe G, ils ont permis à Copenhague de marquer son premier but de cette édition du tournoi lorsque Hakon Arnar Haraldsson a annulé le premier match d’ouverture de Thorgan Hazard à l’approche de la mi-temps dans un éventuel match nul 1-1.