Sur la grande table rectangulaire placée au milieu du vestiaire à domicile du Parc des Princes, Kylian Mbappe et Presnel Kimpembe sautent autant qu’ils le peuvent. De l’eau leur est jetée, Sergio Rico les rejoint, tout comme Idrissa Gueye et Rafinha. D’autres joueurs et membres du staff frappent la table en rythme en scandant: « Nous sommes en demi-finale! Nous sommes, nous sommes, nous sommes en demi-finale! »

Marquinhos, dans son sweat à capuche blanc immaculé, est là aussi. Il était blessé et a raté la défaite 1-0 de mardi contre le Bayern Munich – un résultat assez bon pour voir le Paris Saint-Germain passer à la prochaine étape de la Ligue des champions avec des buts à l’extérieur – mais nous pouvions entendre sa voix dans les tribunes, encourager ses coéquipiers.

Leandro Paredes, l’un des leaders de cette escouade, n’arrête pas de crier « Vamos! Vamos! » chaque fois qu’il embrasse un coéquipier. Nasser al-Khelaifi, le président du PSG, a accueilli tous les joueurs dans le vestiaire puis félicite chacun d’entre eux une seconde fois en faisant le tour des lieux, à l’instar de Leonardo, le directeur sportif.

– Rapport: le PSG s’accroche pour éliminer le Bayern de la Ligue des champions

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le manager Mauricio Pochettino doit partir pour faire toutes ses tâches médiatiques d’après-match, mais l’immense sourire sur son visage en dit long. Ceci est un vestiaire heureux – un très heureux dressing. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive et consolide lentement mais sûrement sa place parmi les meilleurs clubs européens et les éternels prétendants à la Ligue des champions.

2 Liés

Cette fois, ils y sont arrivés de la bonne façon; sur deux jambes, battant Lionel Messi en premier et maintenant le Bayern, le champion du monde et d’Europe. À chaque fois, ce fut une vraie bataille, un scénario mordant. Mais dans les deux liens, ce qui prévaut, c’est l’esprit et la solidarité du Paris Saint-Germain.

Bien sûr, Kylian Mbappe et Keylor Navas ont été les héros des deux matchs contre Barcelone et celui de Munich. Remarquablement, le gardien costaricien n’a pas encore perdu un match à deux en Ligue des champions dans lequel il a joué. Et Neymar, élu homme du match mardi, a de nouveau été la star du spectacle, même s’il aurait dû prendre au moins l’une des chances qu’il a créées.

Cependant, Paris a traversé parce qu’ils ont joué en équipe avant tout. C’est le message que Pochettino dit à ses joueurs depuis le premier jour: nous pouvons avoir de grands individus comme Neymar, Mbappe ou Angel Di Maria, mais nous ne pouvons aller loin que si tout cela est fait ensemble, sinon ce ne sera pas possible.

À la mi-temps du match aller, alors que le Bayern dominait le match, il a dit à ses hommes de rester calmes et qu’ils marqueraient à nouveau et gagneraient. C’est arrivé. Mardi, Pochettino leur a dit qu’ils seraient capables de faire face à la pression en seconde période après que le Bayern ait pris la tête juste avant la pause. Et ils l’ont fait.

Cette équipe du PSG a gagné car elle est devenue une définition des forces mentales et collectives, avec des talents particuliers au sein du groupe.

Neymar et Leandro Paredes célèbrent à plein temps après que le PSG se soit accroché pour éliminer le champion en titre du Bayern et se venger de la défaite de la saison dernière en finale. Alexander Scheuber – UEFA / UEFA via Getty Images

Bien sûr, ils ont profité de tous les joueurs absents du Bayern (Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leon Goretzka), mais les Parisiens ont aussi eu des problèmes. Ils n’avaient ni Marco Verratti ni Alessandro Florenzi pour l’un ou l’autre match, tandis que Marquinhos n’a duré que 30 minutes au match aller et est maintenant absent jusqu’à la demi-finale aller. Paredes, que Pochettino a transformé en un élément clé de l’équipe, a été suspendu pour le match la semaine dernière.

Paris avait ses problèmes, mais ils les ont dépassés pour s’assurer que leur aventure en Ligue des champions se poursuive. Avant ce match retour, Joshua Kimmich – sans doute le meilleur n ° 6 mondial – s’est dit « convaincu que le Bayern passerait, car c’est la meilleure équipe du monde ».

Disons simplement que ces commentaires ne sont pas passés inaperçus, en particulier par Neymar qui les a utilisés comme motivation supplémentaire.

Et quand Daniele Orsato, qui était l’arbitre de la finale de la Ligue des champions du PSG a perdu contre les Allemands il y a huit mois, a sifflé pour la dernière fois mardi soir au Parc des Princes, la superstar brésilienne a célébré avec Paredes presque au visage de Kimmich – – un scénario qui, selon Neymar, était dû au destin.

«C’est drôle parce que je n’ai même pas fêté de jouer avec lui, c’était plus avec Leo, et j’ai fini par célébrer avec lui. C’est le destin qui m’a rapproché [Kimmich] », A déclaré Neymar après le match.

Il y a eu un élément de vengeance mardi soir même si aucun payeur ne l’a vraiment dit de cette façon. Les démons de la Remontada 2017 contre Barcelone sont maintenant partis après les 16 derniers de cette saison. Les fantômes de la finale 2020 contre le Bayern sont désormais partis également. Plus tôt cette saison, l’équipe a également envoyé les mauvais souvenirs contre Manchester United à partir de 2019 en gagnant à Old Trafford.

Cela a été une saison de représailles en Ligue des champions pour Paris et maintenant rien ne les arrête, même si Pochettino insiste sur le fait qu’ils ne sont pas les favoris pour la gagner.