Le PSG et les propriétaires de Chelsea se rencontrent pour un éventuel accord avec Neymar

Le président du Paris Saint-Germain Nasser al Khelaifi et le copropriétaire de Chelsea Todd Boehly se sont rencontrés mardi à Paris pour discuter d’un éventuel transfert de Neymar, ont indiqué des sources à ESPN.

Le PSG voulait que la superstar brésilienne parte l’été dernier mais n’a pas trouvé de club prêt à l’accueillir. Le numéro 10 du PSG, qui a eu 31 ans la semaine dernière, est sous contrat à Paris jusqu’en juin 2027 et gagne 30 millions d’euros par an, mais il est actuellement en disgrâce auprès des dirigeants de la Ligue 1.

Boehly s’est vu offrir la possibilité de recruter Neymar l’été dernier, et des sources ont déclaré que le propriétaire américain avait été tenté, mais une décision ne s’est jamais matérialisée.

L’ancien manager de Chelsea Thomas Tuchel a également fait pression pour l’arrivée du Brésilien à Stamford Bridge en 2022 alors qu’il était encore sur le banc des Blues.

Des sources ont déclaré qu’Al Khelaifi et Boehly se sont rencontrés dans un hôtel de luxe près de l’Arc de Triomphe pour le déjeuner et, en plus d’un possible déménagement pour Neymar, le couple a discuté de l’échec du transfert de Hakim Ziyech de Chelsea à Paris à la fin de la fenêtre d’hiver et les derniers développements sur la formation d’une éventuelle Super Ligue européenne.