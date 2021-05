Le PSG et le Real Madrid peuvent-ils empêcher la finale de la Ligue des champions entièrement anglaise?

Une deuxième finale de la Ligue des champions entièrement anglaise en trois saisons est en vue avec Manchester City et Chelsea en bonne position avant le match retour de leurs quatre derniers matches contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid cette semaine.

En 2019, alors que Liverpool battait Tottenham Hotspur à Madrid pour remporter la Ligue des champions, Chelsea venait de rentrer après avoir battu Arsenal à Bakou en finale de la Ligue Europa.

On parlait alors d’une nouvelle ère de domination anglaise en Europe. Deux ans plus tard, et malgré les deux succès du Brexit et de la pandémie, un scénario identique est une possibilité distincte.

La ville de Pep Guardiola accueille le PSG après avoir remporté 2-1 en France, les laissant au bord d’une toute première finale de Ligue des champions.

La nomination de Thomas Tuchel a transformé Chelsea et leur nul 1-1 à Madrid en fait les favoris pour atteindre une première finale depuis la victoire du trophée en 2012.

Pendant ce temps, Manchester United semble certain d’atteindre la finale de la Ligue Europa après avoir écrasé la Roma 6-2 à Old Trafford.

Arsenal pourrait être leur adversaire à Gdansk plus tard ce mois-ci, s’ils peuvent renverser un déficit de 2-1 contre Villarreal.

Tout sur l’argent

Il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la signification des résultats des huitièmes de finale en Europe. Les cravates sont souvent décidées par de petits détails.

Mais il y a une tendance qui émerge, et l’indication est que certains résultats dans les formats « Final 8 » de l’année dernière – avec des quarts de finale et des demi-finales uniques disputés sur des terrains neutres – peuvent finir par paraître légèrement bizarres.

Neuf mois après avoir perdu contre Lyon en quart de finale à Lisbonne, City semble prêt à atteindre cette finale insaisissable après plus d’une décennie d’énormes investissements de la part de ses propriétaires émiratis.

La course de Chelsea ne concerne pas seulement Tuchel, mais aussi en partie sa décision de dépenser près de 250 millions d’euros (300 millions de dollars) pour de nouvelles recrues l’été dernier.

Les clubs à travers l’Europe sont confrontés à de graves difficultés financières causées par l’impact de la pandémie, tout comme le président madrilène Florentino Perez a soutenu pour justifier l’échec du projet de Super League dont il était le principal soutien.

Le Real et le PSG sont eux-mêmes deux des clubs les plus riches du monde – en effet, les géants espagnols étaient tout près de Barcelone dans la Football Money League des analystes Deloitte pour les clubs ayant les plus gros revenus la saison dernière.

Cependant, les énormes contrats de diffusion nationaux et internationaux de la Premier League placent ses clubs dans une position enviable.

«Sur le plan intérieur, l’accord sur les droits télévisuels de la Premier League éclipse les autres ligues, d’une valeur de 3,6 milliards d’euros par an, bien devant la Liga (deux milliards), la Bundesliga (1,4 milliard), la Serie A (1,3 milliard) et la Ligue 1 (0,8 milliard), », a écrit la semaine dernière le blogueur d’affaires de football Swiss Ramble.

« Cela explique pourquoi les clubs non anglais ont été plus enthousiastes à propos de la Super League. »

Balancement du pendule

Les soi-disant «Big Six» anglais se sont d’abord inscrits pour la Super League, mais ils en avaient moins besoin.

Ils continueront à jouer un rôle important dans les dernières étapes en Europe car ils attirent la majorité des meilleurs joueurs. Le pendule oscille à travers la Manche.

Seules deux des 12 dernières ligues des champions ont été remportées par les équipes anglaises, Madrid, Barcelone et le Bayern Munich étant les principales forces à l’époque.

En effet, avec 11, les géants espagnols ont remporté plus de deux fois plus de titres en Ligue des champions depuis 1998 que les clubs anglais, avec cinq combinés.

City semble avoir l’équipe la plus complète qui reste, sans parler du meilleur entraîneur de sa génération.

« Si nous jouons comme qui nous sommes, nous aurons peut-être la chance d’atteindre la finale », a déclaré Guardiola après la victoire à Paris.

Chelsea a un excellent entraîneur et de brillants jeunes talents, et le PSG la poussière d’étoiles de Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria.

Pourtant, le Real conserve le noyau de l’équipe qui a remporté quatre ligues des champions entre 2014 et 2018, et à Zinedine Zidane l’entraîneur qui en a livré trois.

De Raphael Varane et Luka Modric à Toni Kroos et Karim Benzema, leur expérience signifie que la perspective de les voir battre Chelsea et remporter le trophée à Istanbul le 29 mai ne doit pas être écartée.

« Nous sommes vivants et nous allons au match retour avec l’idée de gagner », a déclaré Zidane.

