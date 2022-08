Le PSG et le Real Madrid parmi les clubs qui tentent un jeu effronté pour marquer directement dès le coup d’envoi

Kylian Mbappe a marqué le but le plus rapide de l’histoire du Paris Saint-Germain en utilisant la routine de coup d’envoi inspirée de Bournemouth. DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

C’est le dernier engouement qui balaie le monde du football, le Real Madrid l’essayant à plusieurs reprises en Ligue des champions et Kylian Mbappe l’utilisant pour marquer le but le plus rapide de l’histoire du Paris Saint-Germain : la simple routine en quatre passes qui empêche une équipe de donner le coup d’envoi. dans le cercle central pour marquer un but en quelques secondes. Et la source d’inspiration improbable pour tout le monde, des clubs d’élite européens aux équipes semi-professionnelles, n’est autre que l’AFC Bournemouth.

Dans leur quête constante pour trouver des gains de manière jusqu’ici inexplorée, les équipes tentent effrontément de pirater le système en défiant une convention de longue date. Plutôt que d’utiliser leur coup d’envoi au début d’une mi-temps ou après avoir encaissé un but pour jouer avec désinvolture le ballon à l’envers et garder le ballon, les joueurs déploient une formule semblable à un mouvement d’ouverture aux échecs qui bouleverse le jeu en un clin d’œil. un œil.

L’exercice implique que le botteur initial tape le ballon vers un coéquipier directement derrière lui, puis reçoit une passe de retour immédiate. Le premier joueur lance ensuite le ballon pour qu’un autre coéquipier frappe un ballon au-dessus ou à travers la défense vers un quatrième joueur qui, pendant tout ce temps, a sprinté vers l’avant à travers l’opposition au pied plat. S’il est exécuté correctement, ce joueur est alors en jeu avec le ballon à ses pieds et seul le gardien de but à battre.

C’est Bournemouth qui peut se targuer d’avoir popularisé le concept. Désormais de retour en Premier League après deux ans dans le championnat, c’est au deuxième niveau du football anglais la saison dernière que les Cherries ont déployé pour la première fois le mouvement chorégraphié contre Fulham en décembre 2021.

Avec l’affrontement en haut de la table sans but à la mi-temps, Bournemouth a émergé pour la seconde mi-temps avec un plan. Ils ont pris l’initiative dès le coup d’envoi avec une passe de précision de Philip Billing qui a trouvé Dominic Solanke qui a envoyé le ballon au fond du filet de Fulham six secondes plus tard pour couronner une manœuvre bien rodée qui a pris les Cottagers complètement froids.

Le match s’est terminé 1-1, mais le match à Craven Cottage a transcendé ce résultat. Environ huit mois plus tard, alors que la routine atteint le statut légendaire, le manager de Bournemouth, Scott Parker, peut réfléchir à l’héritage de son équipe (quelque chose qu’il fera beaucoup plus après avoir été limogé mardi après la défaite 9-0 de Bournemouth à Liverpool à la fin de semaine).

“J’en ai vu quelques-uns, celui de la semaine … ouais, comme toujours, nous parcourons chaque match avec les moindres détails et le jour où celui-ci a fonctionné”, a déclaré Parker jeudi. “Nous essayons ces routines pour pratiquement tous les matchs, selon la façon dont nous voyons les choses et où nous pouvons exploiter l’opposition. Ce n’est pas toujours essayer de marquer, c’est essayer d’obtenir une ouverture d’une manière ou d’une autre. Ce sont donc les détails que nous essayez d’aller jusqu’au bout avec les joueurs et essayez d’exécuter de cette façon.

“Celui-là a fonctionné, nous en avons eu d’autres qui ont presque fonctionné et les joueurs l’ont exécuté à fond ce jour-là. Je vois beaucoup d’équipes l’utiliser maintenant et cela semble fonctionner.”

Mais quand Parker a vu le gambit de son équipe fonctionner à Fulham, il n’aurait pas pu prédire que, quelques mois plus tard, le puissant Real Madrid imiterait la tactique de son équipe en Ligue des champions. Dès le début du match retour de leur huitième de finale contre le PSG en mars, Luka Modric a renvoyé le ballon à Toni Kroos, puis a simulé une course avant de se retourner pour recevoir à nouveau le ballon. Modric a ensuite nourri Marco Asensio, dont la passe défensive à Vinicius Junior a été légèrement dépassée.

Madrid a ensuite eu un autre match contre Manchester City lors de sa demi-finale retour. Modric a exécuté le même schtick, cette fois avec Casemiro pour le une-deux et Kroos comme passeur final. La balle coupée de Kroos au-dessus du sommet a été traquée par Vinicius, Karim Benzema, Federico Valverde et Dani Carvajal, et c’est ce dernier qui a envoyé un centre bas à travers la surface de la City. pour créer une occasion qui a été repoussée par un Vinicius agité au second poteau.

Madrid tient clairement à perfectionner la routine, car ils ont essayé à nouveau lors d’un match amical de pré-saison contre la Juventus à Los Angeles. Cette fois, Carvajal a de nouveau été le récipiendaire de la quatrième passe mais celle-ci a été interceptée par Valverde qui s’était par inadvertance musclé dans le cadre depuis une position de hors-jeu.

Il se peut que Madrid ait à remercier l’entraîneur adjoint Davide Ancelotti pour l’appropriation de la routine du coup d’envoi, car le joueur de 33 ans est chargé de garder un œil sur les coups de pied arrêtés innovants. L’entraîneur-chef Carlo a déclaré à propos du penchant de son fils pour l’innovation tactique plus tôt cette année : « Il est humble, sérieux et professionnel, il a beaucoup d’enthousiasme. Avoir un jeune entraîneur m’aide. Ils apportent des choses à la table que nous regardons et étudier et parler.”

Le Real n’est pas la seule équipe de la capitale espagnole à avoir essayé la routine, Rayo Vallecano l’ayant essayée lors d’un match amical d’été contre Manchester United à Old Trafford.

Rayo a commencé le jeu avec sa propre variation alors que Pathe Ciss, Oscar Trejo et Isi Palazon se sont combinés pour envoyer une passe inclinée intelligente vers la gauche où Alvaro Garcia courait dans la surface. Garcia a obtenu un tir loin d’un angle aigu mais le gardien de United Tom Heaton l’a confortablement détourné derrière pour un corner. Pourtant, le mouvement astucieux a permis un début de procédure étonnamment animé.

Le Sparta Rotterdam peut prétendre être le prochain club après Bournemouth à marquer en utilisant la routine dans un match de compétition lorsqu’il a accueilli l’AZ Alkmaar lors de son premier match à domicile de la saison d’Eredivisie le 14 août. Il n’a fallu que huit secondes à l’attaquant Vito van Crooij ouvre le score à Het Kasteel après avoir contrôlé le ballon mesuré de Younes Namli, contourné le gardien de but et décoché un tir bas à l’intérieur du premier poteau.

Van Crooij a de nouveau marqué, mais n’a pas pu empêcher son équipe de tomber sur une défaite 3-2. Quoi qu’il en soit, l’influence des Cherries ne faisait aucun doute et l’entraîneur adjoint du Sparta, Nourdin Boukhari, a confirmé qu’ils l’avaient inspiré à essayer la routine.

“À l’époque, il y avait Covid et j’avais tout le temps de regarder beaucoup de matchs”, a déclaré l’ancien milieu de terrain du Maroc et de l’Ajax à ESPN. “J’ai sauvé le coup d’envoi et j’ai pris plus de temps pour approfondir les coups de pied arrêtés. Après Bournemouth, j’ai vu le Real Madrid l’essayer plus souvent lors des matchs de la Ligue des champions.

“La première fois que j’ai montré la vidéo aux joueurs, ils ont réagi avec beaucoup d’enthousiasme. Nous ne l’avons essayé qu’une seule fois à l’entraînement et nous avons frappé la barre. Ensuite, j’ai dit aux joueurs que nous allions marquer dans le match. C’était notre premier match à domicile de la saison et nous savons que si nous attaquons immédiatement, le public local se mettra directement derrière notre équipe. Et cela signifierait le premier but de la saison.”

“Une autre raison était que nous avons changé notre terrain du gazon artificiel au gazon naturel pendant les vacances d’été. Sur le terrain artificiel, le ballon rebondirait trop, donc sur notre terrain en gazon naturel, nous serions en mesure de donner la passe parfaite.

“Ce n’est pas réaliste de réessayer. D’autres équipes font aussi leurs devoirs. Si un secret est dévoilé, ce n’est plus un secret.”

Le secret était certainement dévoilé: la conversion réussie de leur but par Sparta en quatre passes ou moins a ouvert les vannes pour que d’autres équipes tentent leur chance, et le week-end suivant, deux autres ont réussi l’exploit.

L’équipe de Premiership d’Irlande du Nord, Cliftonville, a fait ses débuts sur le coup de pied arrêté le 20 août contre les Carrick Rangers, prenant rapidement la tête lorsque Ronan Hale a marqué le premier but via un coup de pied aérien légèrement maladroit “rouleau arrière” avec seulement sept secondes au compteur au stade Solitude.

L’analyste de données de l’équipe semi-professionnelle, Damian McAuley, était le responsable de l’équipe essayant le jeu arrêté qui les a mis sur la voie d’une victoire 3-2, mais il n’était que trop heureux de donner du crédit là où il était dû.

“L’inspiration est venue de Bournemouth”, a-t-il déclaré à ESPN. “Je l’avais vu pour la première fois avant mais il est réapparu [on social media] tout récemment et j’ai pensé que c’était quelque chose que nous pouvions utiliser, et nous l’avons fait – heureusement !

“La décision de l’essayer contre Carrick était pré-planifiée et délibérée. Je croyais pleinement que cela fonctionnerait. Ma question serait de savoir si oui ou non nous pourrions nous en sortir à nouveau…”

Un peu plus de 24 heures plus tard, le coup de pied arrêté a sans doute atteint son apogée au Parc des Princes.

On ne sait pas si Lionel Messi s’est inspiré du Real Madrid, du Sparta Rotterdam ou de Cliftonville, mais le grand argentin a dévoilé son point de vue sur l’engouement pour le coup d’envoi quand le PSG a affronté Lille dimanche dernier.

Messi a utilisé un échange de passes avec Neymar et Vitinha pour envoyer une passe parfaitement pondérée à Mbappe, qui avait utilisé le sifflet de l’arbitre comme pistolet de départ pour commencer à sprinter sur le terrain. Il a rencontré la passe précise de Messi et a levé le ballon au-dessus du gardien Leo Jardim pour marquer après seulement huit secondes et déclencher une défaite 7-1 de leurs hôtes au Stade Pierre-Mauroy.

Une source a déclaré à ESPN que les joueurs du PSG ont beaucoup pratiqué le mouvement à l’entraînement et ont identifié Lille comme le bon adversaire contre lequel essayer la routine car ils ont positionné leur défense haut dès le coup d’envoi. Le résultat de tout ce travail a été que Mbappe est entré dans l’histoire en marquant le but le plus rapide du club.

“C’est quelque chose que nous avons vu d’autres équipes faire et nous avons pensé que cela valait la peine d’essayer”, a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier à ESPN. “Je ne pense pas que nous reverrons un objectif similaire. Mais mon personnel mérite beaucoup de crédit pour avoir travaillé sur le mouvement à l’entraînement. Ensuite, voir l’équipe le reproduire comme ça était spécial.”

L’entraîneur du Sparta, Boukhari, a vu ce but arriver en direct et ne pouvait que le prendre comme un compliment de la version de sa propre équipe. Il a déclaré: “Je regardais le match avec des amis et ils se sont tournés directement vers moi en disant:” Quoi?! Messi, Neymar et Mbappe imitent votre coup d’envoi. Je leur ai dit qu’ils apprenaient des meilleurs !

“Quand j’ai vu ça, j’ai pensé; c’est magnifique. Maintenant, nous savons que le PSG regarde aussi Sparta. Cela m’a donné un sentiment de fierté.”

Le lendemain soir, Manchester United s’est laissé tenter par un match contre Liverpool à Old Trafford. Bien qu’ils aient obtenu une énorme victoire 2-1 sur leurs rivaux qui a lancé leur saison de bégaiement, ils n’ont pas été en mesure de maintenir la séquence de la routine avec une tentative bâclée qui semble encore plus en lambeaux lorsqu’il est mis côte à côte avec l’exécution clinique du PSG.

Bournemouth est plus qu’heureux revendiquer la routine du coup de pied arrêté du coup d’envoi comme la leurmais, comme toutes les grandes œuvres d’art, maintenant qu’elles ont été vues et embrassées par le monde, elles ont cessé de leur appartenir.

Maintenant qu’ils ont offert leur cadeau au monde du football, c’est à une autre équipe de reprendre le flambeau et de trouver une nouvelle façon de pirater le système avec une simple astuce qui leur est propre.

“Peu importe qu’un club amateur ou un club au plus haut niveau fasse quelque chose comme ça”, a déclaré Boukhari. “S’ils peuvent gagner des matchs grâce à cela, c’est magnifique.”

Leon Imber, Danny Konijn et Julien Laurens d’ESPN ont contribué à ce rapport