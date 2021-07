Le PSG et l’Atletico Madrid gardent un œil sur Jordan Henderson de Liverpool

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: PSG, l’Atleti regarde Henderson pourparlers

Jordan Henderson fait face à un avenir incertain avec Liverpool au milieu des pourparlers contractuels au point mort, ce qui pourrait inciter le milieu de terrain de l’Atletico Madrid ou du Paris Saint-Germain à déménager.

Le Daily Mail rapporte que les pourparlers contractuels entre les deux parties sont pour le moment rompus, laissant l’avenir du capitaine du club en suspens avec deux ans restants sur son contrat.

La situation pourrait provoquer un mouvement pour le joueur de 31 ans de l’Atletico et du PSG, qui surveilleraient tous deux la situation.

Jurgen Klopp et la hiérarchie d’Anfield se méfieraient du départ d’un autre joueur de la même manière que Georginio Wijnaldum, qui a laissé les Reds en liberté après l’échec des pourparlers de prolongation de contrat.

Le manager du PSG, Mauricio Pochettino, serait un admirateur d’Henderson, appréciant son style agressif sur le terrain.

Un déménagement de Les Parisiens résumeraient leur propre recrutement agressif cet été, ajoutant potentiellement le milieu de terrain aux goûts de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et l’ancien coéquipier de Liverpool Wijnaldum.

Pour l’Atletico Madrid, les qualités de l’international anglais correspondent bien au système de Diego Simeone. Il verrait une réunion potentielle avec Luis Suarez dans le stade dans lequel Henderson a soulevé la Ligue des champions avec les Reds en 2019.

PAPIER COMMERCE

– Manchester City souhaite recruter un jeune arrière gauche prometteur Nuno Mendès, selon le journaliste Fabrice Romano. Le joueur de 19 ans a impressionné pour le Sporting CP cette saison, remportant ses débuts au Portugal en mars et une convocation dans l’équipe des Championnats d’Europe. Le Sporting aurait fixé une valorisation de 50 millions d’euros à l’arrière latéral, que City n’est actuellement pas disposée à égaler avec une valorisation plus proche de la barre des 30 millions d’euros.

– Everton ont fait ailier Dwight McNeil leur principal objectif de transfert cet été, rapporte le Miroir. Le joueur de 21 ans rejoint un certain nombre de joueurs larges ciblés pour le nouveau patron des Toffees, Rafa Benitez, qui recherche des joueurs pour aider l’imposant Dominique Calvert-Lewin à l’avant. L’international anglais des moins de 21 ans a encore trois ans sur son contrat, ce qui signifie que Burnley pourrait exiger plus de 30 millions de livres sterling pour les services du joueur. McNeil a presque enregistré 100 matches de championnat malgré son âge, impressionnant beaucoup avec 23 buts impliqués à cette époque.

– Barcelone s’intéresse au milieu de terrain de Manchester United Donny Van de Beek, selon Mundo Deportivo. L’équipe de Ronald Koeman serait à la recherche d’un milieu de terrain lié à Wijnaldum, Saül et Renato Sanches au cours des derniers mois. Van de Beek est désormais lié aux géants catalans dans le cadre d’un projet de prêt. Le joueur de 24 ans a vu peu d’action sous un maillot United depuis son arrivée pour environ 35 millions de livres sterling en septembre de l’année dernière, mais Ole Gunnar Solskjaer a suggéré que le milieu de terrain ne partirait pas définitivement, ce qui rend un accord de prêt plus probable.

– Napoli a fixé une valorisation de 30 millions d’euros sur l’ailier Lorenzo Insigne s’il refusait un nouveau contrat cet été. Corriere dello Sport rapporte que son club actuel est sur le point d’offrir un nouveau contrat au joueur de 30 ans, qui a encore un an sur son contrat, mais ils ont un plan de sauvegarde pour le transférer si l’offre est refusée. Le capitaine de Naples a aidé le Azzurri à une victoire aux Championnats d’Europe cet été, marquant deux fois en six apparitions, ce qui a peut-être suscité plus d’intérêt. Cependant, il est un fan de longue date de son club, passant des rangs des jeunes jusqu’au capitaine.

– L’Atletico Madrid envisage une décision pour l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Rafa Mir, selon le Courrier quotidien. Le joueur de 24 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel dans les Midlands et sa forme impressionnante en prêt à Huesca a attiré les champions d’Espagne, qui recherchent un attaquant remplaçant. Le joueur a marqué 13 buts avec Huesca la saison dernière mais n’a pas fait d’apparition en championnat pour les Wolves depuis près de trois ans. Le nouveau patron Bruno Lage serait prêt à laisser partir le joueur et à voir Barcelone Martin Braithwaite en remplacement potentiel.