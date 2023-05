Le PSG envisage Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier

Dans le cas probable où le PSG limogerait Christophe Galtier, Luis Enrique est une cible en tant que prochain manager du club. Enrique est également sur la rumeur à Tottenham Hotspur et Napoli, qui auront des postes de direction vacants pendant l’intersaison. De ces trois, le PSG serait certainement en mesure d’offrir le plus en termes d’argent et de financement des transferts.

Le Parisien rapporte que la hiérarchie du PSG pourrait vouloir changer radicalement les choses cet été. Alors que Lionel Messi et Neymar semblent de plus en plus susceptibles de partir, les champions de France pourraient faire bouger les choses de fond en comble. Lors de la première saison de Galtier au Parc des Princes, il a remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions, qui est une Supercoupe de France entre les vainqueurs de la ligue et de la coupe de la saison dernière.

Malgré la victoire de deux trophées, les attentes du PSG cette saison ont largement dépassé cela, en particulier compte tenu du début de saison du club. Neymar, Messi et Kylian Mbappé ont tous prospéré, et le PSG semblait presque imparable. Cependant, les premiers mois de 2023 ont vu le PSG trébucher en championnat. Ensuite, Marseille a éliminé le PSG de la Coupe de France. Pour conclure, le Bayern Munich a démantelé le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ces échecs pourraient entraîner l’élimination de Galtier.

Enrique reste l’un des meilleurs noms disponibles sur le marché des managers. Plus récemment, Enrique a entraîné l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 aux mains du Maroc. Cependant, le curriculum vitae d’Enrique comprend un long passage en tant que manager de Barcelone. Là, il a remporté le triplé avec Barcelone en 2015 pour accompagner un doublé en championnat et en coupe en 2015/16.

Enrique peut apporter un succès majeur au PSG

La principale critique d’Enrique est qu’il a accompli ces exploits avec sans doute les meilleurs individus. Messi, Neymar et Luis Suarez ont illuminé l’Europe comme l’un des meilleurs trios de tous les temps. Iniesta et Xavi étaient tous les deux au milieu de terrain, avec Sergio Busquets juste derrière. Depuis, il n’a pas beaucoup gagné. Cependant, il a mené l’Espagne aux demi-finales de l’Euro 2020, s’inclinant aux tirs au but face aux futurs champions italiens. De plus, l’Espagne était deuxième de l’UEFA Nations League 2020/21, lorsqu’elle a perdu contre la France.

Quoi qu’il en soit, il hériterait des meilleurs talents du PSG. Kylian Mbappé sera toujours là, même si Messi et Neymar ne le seront pas. De plus, le PSG a le potentiel de faire un certain nombre de signatures coûteuses. Par exemple, le PSG a dépensé environ 150 millions de dollars cette saison au cours d’une saison de transfert relativement calme pour le club français.

Défis d’autres clubs et managers

En ce qui concerne Enrique, le PSG fait face à des défis de Naples et de Tottenham Hotspur. Les rumeurs entre les Spurs et Enrique ont persisté pendant un certain temps depuis le limogeage d’Antonio Conte. Luis Enrique a déclaré son désir de gérer en Premier League pendant un certain temps. Avec Arne Slot passant les Spurs, le club londonien ferait d’Enrique sa priorité absolue.

Le PSG a également Enrique en tête de liste. Cependant, Luciano Spalletti pourrait quitter Naples et apporter une mentalité de vainqueur en Serie-A au PSG. Un différend avec le propriétaire de Naples, Aurelio de Laurentiis, pourrait voir l’Italien quitter le club après avoir remporté le Scudetto pour la première fois depuis 1990.

