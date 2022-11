Le PSG en pole position pour débarquer Endrick, prépare une nouvelle offre

Endrick a attiré l’attention d’une multitude de meilleurs clubs européens. Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images

Le Paris Saint-Germain mène la chasse pour signer l’attaquant de Palmeiras Endrick et prépare une autre offre pour la star adolescente, ont déclaré des sources à ESPN, après avoir vu une offre d’ouverture de 45 millions d’euros rejetée.

Des sources ont déclaré à ESPN que Palmeiras attendait plus de 60 millions d’euros pour Endrick, un prodige de 16 ans, qui a suscité l’intérêt d’une multitude de meilleurs clubs européens après avoir marqué trois buts en six matches pour commencer sa carrière senior au Brésil.

L’attaquant du PSG Neymar, qui est avec le Brésil à la Coupe du monde au Qatar, s’est entretenu avec son compatriote, ont indiqué des sources, pour convaincre l’adolescent de s’installer dans la capitale française.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que le PSG n’était pas intéressé par la signature de l’agent libre Cristiano Ronaldo, qui a mutuellement résilié son contrat à Manchester United la semaine dernière. Le club a rejeté la possibilité de signer Ronaldo l’été dernier et publiera la même réponse en janvier, ont indiqué des sources, en se concentrant plutôt sur Endrick.

Endrick n’a pu se rendre en Europe qu’en 2024 à l’âge de 18 ans. Son contrat avec les champions brésiliens court jusqu’en 2025.

Le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a confirmé samedi que le club avait entamé des discussions avec Endrick et ses représentants alors que les géants espagnols devenaient le dernier club à s’intéresser à l’attaquant.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Chelsea avait accueilli le joueur et sa famille dans leur base d’entraînement de Cobham dans le but d’obtenir sa signature, tandis que le Real Madrid reste également intéressé.