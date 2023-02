Le PSG en mauvaise forme à l’approche des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Avec seulement quatre points en quatre matches de Ligue 1 disputés en 2023, le PSG a obtenu les résultats d’une équipe luttant contre la relégation plutôt qu’une équipe essayant de remporter son neuvième titre de champion depuis 2012. Ils ont enduré une victoire difficile contre Angers (2 -0) au Parc des Princes, a subi des défaites à l’extérieur à Lens (3-1) et à Rennes (1-0), où les Parisiens ont été dominés, et finalement dimanche dernier, ils ont trébuché sur un match nul 1-1 à domicile contre Reims, qui a formé les champions de France et méritait plus qu’un point.

Que se passe-t-il? Il semble que rien ne fonctionne plus et que tout l’élan qu’ils avaient avant la Coupe du monde a été perdu.

En première partie de saison, le PSG s’est beaucoup appuyé sur les exploits individuels de Lionel Messi (8 buts, 10 passes décisives en Ligue 1), Neymar (12 et 10) et Kylian Mbappé (13 et 2) pour sauver une équipe souvent trop déséquilibré et trop faible collectivement face aux bons côtés. Contre des équipes plus petites, leur talent finirait par l’emporter, mais dans les matchs difficiles, ils attendraient apparemment que le génie du “MNM” tourne finalement les matchs en leur faveur.

Une statistique qui montre la plus grande faiblesse du PSG : bien qu’il n’ait encaissé que 0,79 buts par match jusqu’à présent (ils ont la quatrième meilleure défense des 5 meilleures ligues européennes et la meilleure des 16 équipes encore en Ligue des champions), ils permettent à leurs adversaires prendre 10,9 tirs contre eux par match (leur plus grand nombre des 10 dernières saisons) et créer trop d’occasions.

En termes d’organisation et d’unité, peu importait que l’entraîneur Christophe Galtier utilise un back-four ou back-five : les leaders de la ligue ne défendent pas assez fort. Le couple de Marquinhos et Sergio Ramos a été régulièrement bancal cette saison, luttant pour faire face aux vagues d’attaques de n’importe quel joueur du PSG. Le manque de protection du milieu de terrain et l’absence d’un véritable joueur défensif ont énormément nui à l’équipe et, bien sûr, le manque d’efforts défensifs du trio d’étoiles à l’avant (bien que Neymar ait essayé de faire pression) a également été difficile pour les huit autres joueurs sur le terrain de couvrir depuis le début de l’année.

Le capitaine de Reims Yunis Abdelhamid l’a bien expliqué après le tirage au sort de dimanche. “C’est facile de jouer par derrière contre eux. Leurs trois premiers ne défendent pas. Nous savions que si nous faisions passer le ballon devant leurs trois premiers, ce qui était facile, nous pourrions blesser le reste de l’équipe.”

C’est une évaluation brutale, mais précise. Reims a réussi 17 tirs contre le PSG et a trouvé facile de les mettre sous pression. Ils n’ont pas non plus eu de mal à déplacer le ballon et à conserver le ballon contre les champions étant donné la contre-presse inefficace du PSG et sa forme défensive désorganisée.

Les problèmes du PSG ont de nombreuses causes, de l’épuisement après la Coupe du monde à un manque de planification de l’équipe. Quoi qu’il arrive, il est clair que tout ne dépend pas de Neymar, Mbappe et Messi pour venir à la rescousse. Jean Catuffe/Getty Images

Avant la Coupe du monde, les MNM étaient plus impliqués défensivement qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent en 2023. Ils ont montré une réelle volonté de récupérer le ballon le plus rapidement possible, mais cette énergie est partie et le reste de l’équipe a du mal en conséquence.

En privé, certaines personnes au sein du club avaient prédit une forte baisse de forme après la Coupe du monde compte tenu du nombre de joueurs impliqués au Qatar et du nombre de joueurs du PSG dans la compétition, en particulier Messi (qui a gagné avec l’Argentine), Mbappe (qui perdu en finale) et Achraf Hakimi (qui a joué un rôle clé dans l’étonnant parcours du Maroc en demi-finale.) D’autres soulignent que le PSG n’est pas le seul grand club à subir une crise après la Coupe du monde : Milan traverse également une mauvaise passe, avec cinq points en cinq matches de Serie A depuis le redémarrage, une sortie anticipée de la Coppa Italia et une lourde défaite contre ses rivaux Inter dans la Supercoppa italienne.

Le Bayern Munich connaît également une mini-crise en Bundesliga – trois matchs nuls 1-1 consécutifs pour reprendre le championnat – et le Real Madrid n’a pas non plus bien joué depuis le redémarrage, perdant la Supercopa espagnole face à Barcelone. Pourtant, les problèmes du PSG semblent plus profonds qu’une mauvaise forme, et le manager Galtier subit désormais une énorme pression.

Les derniers points de discussion de Galtier portent sur la « complaisance » de ses joueurs, qui sont « trop à l’aise ». C’est peut-être vrai, mais qu’a-t-il fait et que fait-il pour changer cela ? En termes de schémas de jeu, l’équipe n’a pas beaucoup travaillé ni développé toute la saison. Encore une fois, le talent individuel de Messi, Marco Verratti, Neymar ou Mbappe signifie que vous ne pouvez pas voir la forêt pour les arbres. Derrière eux, il n’y a pas de cohésion avec ou sans ballon, et c’est la faute à Galtier.

Mardi, Galtier a rejeté la possibilité de retirer l’un des MNM du onze de départ; franchement, il n’aurait pas eu le courage de le faire de toute façon même s’il pensait que c’était la bonne décision. Au lieu de cela, il pourrait essayer un nouveau système tactique pour minimiser le déséquilibre et, espérons-le, réduire leur défense poreuse. Après avoir essayé différentes formations — le 3-4-1-2, après le 4-3-3, après le 4-3-1-2 et après le 4-4-2 plat — il manque de temps pour trouver la bonne formule. Dans une semaine, Paris se rendra à Marseille en forme en Coupe de France. Dans deux semaines, ils accueilleront le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, et entre-temps, ils visiteront Monaco, quatrième ; après, il y a Lille à domicile et Marseille à l’extérieur en Ligue 1 avant le match retour contre le Bayern en Allemagne !

Ce n’est pas le bon moment pour expérimenter ou trouver des solutions à des problèmes qui ont toujours existé. Galtier et ses joueurs sont tous à blâmer ainsi que Luis Campos, le directeur sportif, qui n’a pas trouvé les bons joueurs l’été dernier – Renato Sanches et Carlos Soler ont été terribles, par exemple – et n’a pas réussi à faire des acquisitions en janvier. .

L’impossibilité de compléter l’effectif en janvier est ici très symbolique et résume en quelque sorte toute la situation au PSG : Le club ne fonctionne pas bien à tous les niveaux, y compris côté recrutement. Avec les problèmes mis en évidence ci-dessus, il est époustouflant de penser qu’aucun nouveau joueur n’est arrivé.

Le PSG a tenté d’arranger un prêt pour l’ailier Hakim Ziyech et reproche à Chelsea d’avoir envoyé les mauvais documents, tandis que l’Inter n’a pas laissé le défenseur Milan Skriniar rejoindre maintenant, cinq mois avant la fin de son contrat. Bien sûr, Paris était contre parce qu’il n’avait pas beaucoup d’argent à dépenser en janvier – pas plus de 20 millions d’euros, selon des sources proches du dossier – mais Luis Campos a laissé tomber le club et l’équipe en ne être capable, quelle que soit la faute, de renforcer l’équipe au moment où elle en a le plus besoin.

Cela ressemble à une crise et cela ressemble à une crise, mais elle n’a pas encore explosé. Cependant, s’ils ne trouvent pas un moyen de renverser la situation rapidement – ​​et bien que le PSG ait gagné à Montpellier en Ligue 1 ce milieu de semaine, bien que Mbappe ait boité blessé – cela pourrait n’être qu’une question de temps.