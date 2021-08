Barcelone a largué une bombe sur le monde du football jeudi, annonçant que Messi quitterait le club après avoir été incapable de conclure un nouvel accord avec la star.

« Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole) », lire une déclaration des Catalans.

« En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés. »

Messi – qui a tenté de forcer la sortie du club catalan l’année dernière, pour ensuite reculer – est un joueur autonome depuis l’expiration de son dernier contrat fin juin, mais serait revenu de ses vacances d’été avec la conviction que un new deal était une formalité.

L’homme de 34 ans était aurait la gauche « en état de choc » après l’échec des négociations en raison de restrictions sur les budgets des clubs, le patron de la Liga espagnole Javier Tebas ne voulait pas faire d’exceptions, même pour l’atout le plus précieux de la ligue.

Barcelone aurait accumulé des dettes de plus d’un milliard d’euros (1,18 milliard de dollars) ces dernières années et cherche désespérément à se débarrasser de talents indésirables tels que le Brésilien Philippe Coutinho pour faire de la place sur sa masse salariale, mais a peu progressé.

Cela signifie qu’après deux décennies, 778 apparitions en équipe première, 672 buts et 34 trophées majeurs, Messi cherche un nouveau club à appeler chez lui.

Selon des informations parues dans The Athletic, la star a déjà contacté directement le manager du PSG et son compatriote argentin Mauricio Pochettino pour le sonder sur un transfert potentiel.

Ailleurs, le gourou des transferts Fabrizio Romano rapporte que le club français a « déjà commencé de nouveaux contacts » poser des questions sur la situation de Messi, mais que le joueur ne prendra aucune décision irréfléchie concernant son avenir.

Le Paris Saint-Germain a noué de nouveaux contacts pour s’enquérir de la situation de Leo Messi hier, juste après que la Liga ait bloqué un nouvel accord de contrat avec le Barça 🔴🇦🇷 #PSGMessi prendra son temps pour voir ce qui se passe. Il a refusé le PSG et City approche il y a des mois, car il ne voulait que le Barça. -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 août 2021

Aux spéculations liant Messi au PSG s’ajouteront ses liens avec l’ancien coéquipier de Barcelone Neymar, avec qui il a été photographié en vacances cet été aux côtés des stars argentines Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui jouent également dans leur club de football dans la capitale française.

Malgré les poches profondes de leurs propriétaires qatariens, le PSG pourrait encore avoir du mal à faire fonctionner l’accord et à équilibrer les comptes selon L’Equipe, notamment avec le gros salaire de Neymar et la détermination de lier Kylian Mbappe à un nouvel accord.

Ailleurs, Manchester City – un autre club alimenté par les pétrodollars du Moyen-Orient – ​​est un candidat probable pour décrocher Messi compte tenu de son poids financier et des liens que le numéro 10 a avec le patron de City, Pep Guardiola.

Cependant, les champions de Premier League viennent de débourser un record de 100 millions de livres sterling (140 millions de dollars) pour le meneur de jeu anglais Jack Grealish et sont également à la poursuite de l’attaquant Harry Kane.

On ne sait pas si la nouvelle disponibilité de Messi affectera cela, bien qu’il soit peu probable que toute spéculation liant l’Argentin à l’Etihad disparaisse de sitôt.

Certains ont également postulé que Messi pourrait même finir par rester au Camp Nou, et que malgré les hommages d’adieu, l’annonce du Barça n’est qu’un stratagème du président Joan Laporta pour forcer les patrons de la Liga à reculer sur les restrictions économiques pour les clubs.