Les meilleurs résultats du Paris Saint-Germain cette saison sont revenus à l’extérieur et l’entraîneur Mauricio Pochettino reste optimiste quant à la possibilité d’atteindre la finale de la Ligue des champions malgré la perte de l’avance pour perdre 2-1 à domicile contre Manchester City en demi-finale aller mercredi. .

Le PSG détenait une avance méritée à la mi-temps au Parc des Princes après que Marquinhos les ait dirigés devant à la 15e minute, mais City a riposté après la pause avec Kevin De Bruyne marquant sur un centre et Riyad Mahrez sur un coup franc pour balancer le attacher leur chemin avant le retour de la semaine prochaine.

Cependant, Pochettino a des raisons d’être confiant d’aller au stade Etihad, alors que le PSG vise à aller plus loin en Europe que l’année dernière, lorsqu’il a perdu la finale contre le Bayern Munich sous l’ancien entraîneur Thomas Tuchel.

Après tout, le PSG a déjà atteint ce stade de la compétition grâce à ses performances à l’extérieur, battant Barcelone 4-1 au Camp Nou dans les 16 derniers et battant le Bayern 3-2 à Munich en quarts de finale, résultats qui ont permis eux pour avancer malgré le fait de ne pas avoir battu l’un ou l’autre côté à Paris.

C’était une histoire similaire en phase de groupes, quand ils ont perdu 2-1 à domicile contre Manchester United sous Tuchel mais ont triomphé 3-1 à Old Trafford.

« Bien sûr, cela va être difficile, mais nous devons vraiment croire que nous pouvons faire quelque chose là-bas à Manchester », a déclaré un optimiste Pochettino alors qu’il envisageait le match retour de mardi prochain.

«C’est une très bonne équipe mais nous devons y croire, et nous avons le talent. Ce soir a été une nuit douloureuse, la façon dont nous avons concédé les buts a été douloureuse mais nous devons regarder en avant, essayer d’être optimistes, être positifs et croire que nous pouvons gagner le match et être en finale. «

Un homme mûr se rapproche de la gloire tant attendue de la Ligue des champions

Mbappe la clé

Depuis son arrivée au PSG en janvier, Pochettino s’est appuyé sur le rythme dévastateur de Kylian Mbappe en particulier pour transformer le club français en une puissante contre-attaque, en contraste frappant avec leurs résultats souvent déplorables à domicile.

Il est étonnant qu’ils restent en mesure d’atteindre la finale de la Ligue des champions le mois prochain à Istanbul compte tenu de leurs résultats au Parc des Princes cette saison.

Pendant ce temps, ils occupent la deuxième place de la Ligue 1 avec quatre matches à jouer, mais ils ne sont qu’un point derrière le leader surprise de Lille et pourraient donc conserver leur couronne nationale malgré leur défaite à domicile contre Lille, les autres rivaux au titre Lyon et Monaco, ainsi que Marseille cette saison. .

Le PSG disputera un autre match de championnat à domicile samedi, contre Lens, avant de pouvoir se concentrer pleinement sur le match retour contre City.

«Ce sera différent mardi prochain. Nous devons voir dans quelle forme nous sommes. Nous avons bien joué à Barcelone à l’extérieur et au Bayern Munch, mais bien sûr, avoir la conviction est la chose la plus importante », a ajouté Pochettino.

L’Argentin peut également s’inspirer de ce qui s’est passé lorsqu’il a emmené Tottenham Hotspur pour jouer à City en quart de finale retour de la Ligue des champions en 2019, même si les circonstances étaient différentes.

À cette occasion, les Spurs avaient gagné 1-0 au match aller, puis avaient perdu 4-3 dans un match retour remarquable pour progresser sur les buts à l’extérieur.

Un tel résultat ne conviendrait pas pour le PSG la semaine prochaine, et Pochettino a ajouté: « Nous devons aller à Manchester en pensant que nous devons gagner et que nous devons marquer deux buts. »

Ils entreront dans ce match sans le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye après avoir été expulsé pour un méchant tacle contre Ilkay Gundogan tard à Paris.

Cependant, ils espèrent une autre grande performance à l’extérieur de Mbappe, qui a marqué un triplé à Barcelone et un doublé à Munich, et a également marqué au stade Etihad en tant que jeune de 18 ans au visage frais avec Monaco en 2017.

« Nous devons faire preuve de caractère », a déclaré Marquinhos. « Si nous ne croyons pas, il ne sert à rien d’y aller. »

