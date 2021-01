Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que la poursuite publique de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain était « irrespectueuse » envers le club espagnol et a exhorté la FIFA à intervenir.

Messi, 33 ans, est en rupture de contrat à la fin de la saison et, depuis le 1er janvier, est libre de négocier un accord de pré-contrat avec d’autres clubs.

Manchester City a mené la poursuite de Messi l’été dernier lorsqu’il a dit au Barca qu’il voulait partir, mais le PSG a fait le plus de bruit ces derniers mois.

Neymar a déclaré en décembre qu’il espérait jouer à nouveau avec son ancien coéquipier du Barca la saison prochaine et le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que le club était intéressé par Messi plus tôt ce mois-ci.

Laporta – qui a été président du Barca entre 2003 et 2010 et est le favori pour revenir au poste lors des élections du 7 mars – a averti que le manque de gouvernance au sein du club catalan mettait en péril l’avenir de Messi.

« Le club doit être capable de faire une bonne proposition que Messi est prêt à accepter », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. « Cela dépend du club.

« Je comprendrais n’importe quelle réponse [from Messi], mais il a besoin de savoir quelle est la proposition; cela nécessite une urgence. Faire une proposition convaincante devient de plus en plus compliqué. Il est maintenant libre de négocier avec d’autres clubs et le Barça n’a toujours pas de président.

« Il est irrespectueux envers le Barça que des clubs comme le PSG disent publiquement qu’ils vont signer Messi. Cela vient d’un club-État qui a contourné les règles. Nous ne pouvons pas permettre aux clubs et aux États le luxe de déstabiliser un autre club.

« En ce sens, nous devrons parler avec l’UEFA et la FIFA pour éviter de telles actions. Le PSG doit s’abstenir de [talking about Messi]. Il est hors de propos pour un autre club de parler de lui. Et, pour le moment, il n’y a pas de président en place pour répondre à ce manque de respect. «

Messi a déclaré qu’il attendrait la fin de la saison avant de décider de son avenir. Il a déclaré dans une interview en décembre qu’il ne profiterait pas de la possibilité de parler avec d’autres clubs.

Il revient d’une suspension de deux matchs mercredi alors que le Barça affrontera Rayo Vallecano en deuxième division dans les 16 derniers matchs de la Copa del Rey.

Malgré tout le bruit entourant son avenir en dehors du terrain, il reste au centre des côtés de Ronald Koeman. En 22 apparitions cette saison, il a marqué 14 buts, dont cinq lors de ses cinq dernières apparitions.