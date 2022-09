Le PSG critiqué pour avoir pollué l’air après avoir pris un jet privé pour un court voyage

Le Paris Saint-Germain ne peut pas gagner. Même après avoir battu Nantes 3-0 en Ligue 1 dimanche, le club français a été critiqué par les responsables des chemins de fer pour avoir laissé une empreinte carbone.

La critique venait du directeur d’une compagnie ferroviaire française. Après le match aller à Nantes, les joueurs du PSG sont rentrés à Paris. La ville de Nantes se situe à environ 384 km à l’ouest de Paris, en France. Cependant, le responsable des chemins de fer s’est plaint que le PSG ne tenant pas compte de l’utilisation d’un train comme moyen de transport était décevant.

Avions, trains et pas d’automobiles

Le trajet en train de Nantes à Paris peut être effectué en train à grande vitesse en deux heures et quarante-cinq minutes. Cependant, la direction du PSG a défendu sa décision de ramener son avion dans la capitale nationale. Les responsables du club ont affirmé que les trains sortants n’étaient pas disponibles après leur victoire tardive dimanche soir. Le directeur de la compagnie ferroviaire a proposé de modifier les délais pour les futurs engagements pouvant accueillir le PSG avec le transport après les matches. Au lieu de cela, la direction du PSG a choisi la commodité du vol, ce qui évite aux joueurs d’être obligés de passer une nuit de sommeil supplémentaire dans une chambre d’hôtel.

L’importance des habitudes de sommeil des joueurs est un aspect négligé du football. Avec des matchs de championnat qui se déroulent ainsi que divers tournois régionaux et la Coupe du monde quadriennale, les joueurs professionnels sont souvent obligés de jouer dans plus de soixante-dix matchs au cours de l’année civile. Ces matchs se déroulent perpétuellement, et l’épuisement se révèle souvent lors de la prestation des joueurs en deuxième mi-temps d’un match de 90 minutes.

L’hygiène du sommeil est un aspect de l’avantage du terrain. Pour des équipes comme le PSG, l’importance du sommeil prime sur le long trajet en train, qui oblige les joueurs à souffrir d’insomnie en raison des niveaux élevés d’hormones de stress du corps après les matchs. De plus, l’environnement étranger que les joueurs sont obligés d’habiter avec des déplacements constants entraîne un sommeil insuffisant. La veille d’un match est déjà désavantageuse pour l’équipe visiteuse, étant donné qu’elle doit dormir dans un environnement inconnu.

Le PSG anticipe un programme chargé

Pendant ce temps, le PSG est à égalité à la première place de la Ligue 1 avec Marseille. Pourtant, le club parisien conserve la tête au cumul. Lionel Messi et Kylian Mbappé continuent d’afficher leur poésie en mouvement. Le doublé de Mbappé est crédité à Messi pour avoir fourni deux passes décisives lors du blanchissage 3-0 du PSG contre Nantes à dix. Ensuite, le PSG affrontera la Juventus lors du match de la phase de groupes de l’UEFA Champions League mardi.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire