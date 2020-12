Le Paris Saint Germain a confirmé avoir limogé Thomas Tuchel – Mauricio Pochettino étant le grand favori pour le remplacer.

On pense que le patron français a en fait été démis de ses fonctions il y a près d’une semaine, mais cela n’a été officiellement annoncé par le club que mardi matin.

Un communiqué du président du PSG, Nassel Al-Khelaifi, disait: « Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont donné au club.

« Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et bien sûr, nous nous souviendrons des bons moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir. »

Tuchel a été en charge pendant deux saisons et demie et a remporté deux titres de Ligue 1 et un Coup de France, tout en guidant son équipe vers la finale de la Ligue des champions la saison dernière avant d’être battu par le Bayern Munich.

L’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, est le favori pour remplacer Tuchel, et l’annonce de sa nomination est attendue sous peu.

Pochettino est sans club depuis son limogeage par les Spurs en novembre de l’année dernière.

Il a été étroitement lié à Manchester United et au Real Madrid, mais pour l’instant, rien ne s’est concrétisé.