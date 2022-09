Le PSG, City et le Real croisent dans les premiers matchs de la Ligue des champions

La vague d’ouverture des matchs de l’UEFA Champions League s’est terminée avec des noms de stars à tous les niveaux. Avec de grands clubs en croisière et les meilleurs joueurs en plein essor, la compétition de clubs de premier plan a livré plus d’action.

Cependant, tous les clubs populaires n’ont pas trouvé que la première journée était un jeu d’enfant. Certains clubs trouvent déjà une ascension difficile dans cette phase de groupes rapide en 2022/23.

Voici quelques-uns des principaux points de discussion de la liste des matchs de mardi en Ligue des champions.

Ouverture des matchs de l’UEFA Champions League

Borussia Dortmund 3 – Copenhague 0

Dortmund a dominé les visiteurs grâce aux buts de Marco Reus, Raphael Guerreiro et Jude Bellingham. L’Américain Giovanni Reyna a fait sa première titularisation de la campagne en cours, et il n’a pas déçu. En tant que remplaçante en première mi-temps, Reyna a fourni des passes décisives sur les deuxième et troisième buts de Dortmund. Les géants allemands ont maintenant une paire de matchs difficiles avec Leipzig avant un voyage à Manchester City. Ensuite, c’est le retour du Revierderby contre Schalke.

Dinamo Zagreb 1 – Chelsea 0

C’est le résultat le plus choquant de cette jeune saison de Ligue des Champions. Les hôtes ont remporté une victoire massive contre l’un des favoris du groupe E. Mislav Orsic a marqué le seul but du match sur une contre-attaque rapide en première mi-temps. Chelsea a perdu le match malgré 68% de possession et 10 tirs au total. Le nouveau venu Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses débuts en club. Cependant, l’international gabonais n’a pas réussi à faire un impact et est sorti à la 59e minute.

Séville 0 – Manchester City 4

Sans surprise, Erling Haaland a poursuivi son incroyable parcours de buteurs alors que Manchester City courait dans tout le club espagnol. Le Norvégien a inscrit un doublé dans la soirée, Phil Foden et Ruben Dias inscrivant les deux autres buts du match. Haaland compte désormais 12 buts au total en seulement sept matches jusqu’à présent cette saison. City espère que le nouvel attaquant pourra l’aider à remporter son insaisissable médaille en Ligue des champions. Haaland a marqué 25 buts incroyables en seulement 20 matchs de l’UCL au cours de sa courte carrière jusqu’à présent.

PSG 2 – Juventus 1

Dans sans doute le match le plus attendu de la journée, Kylian Mbappe a marqué deux buts pour les Parisiens à domicile. Le premier est venu sur un somptueux lob de Neymar avant que le vainqueur de la Coupe du monde ne l’envoie au fond des filets de la Juventus.

UN BUT PLEIN D’APPLAUDISSEMENTS DE MBAPPE ! 💥 MAIS QU’EN EST-IL DE CETTE ASSISTANCE MAGIEUSE DE NEYMAR ! 👑 pic.twitter.com/w7zGzFNb3k — UCL sur Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 6 septembre 2022

L’Américain Weston McKennie a marqué le seul but du match de la Juventus sur une tête imposante. Alors que le club italien a bien mieux joué en seconde période, le PSG a maîtrisé le tempo pendant la majeure partie de la période d’ouverture. En fin de compte, les hôtes ont conservé la tête dans une bataille entre deux des plus grands clubs européens.

RB Leipzig 1 – Shakhtar Donetsk 4

Un autre résultat surprenant est venu en Allemagne, alors que le Shakhtar Donetsk a confortablement envoyé Leipzig sur la route. Les buts de Marian Shved (double), Mykhailo Mudryk et le remplaçant Lassina Traoré ont été radiés mourir Roten Bullen. Le gardien de Leipzig Peter Gulacsi a offert aux visiteurs leur premier but du match. Malgré l’égalisation du score en seconde période, le Shakhtar a repris la tête à peine 81 secondes plus tard. Après cela, Mudryk et Traoré ont mis le jeu en place avec deux buts en contre-attaque en seconde période.

Celtique 0 – Real Madrid 3

Le principal sujet de discussion de ce match est la sortie en première mi-temps de l’attaquant vedette Karim Benzema. Malgré la perte du vainqueur probable du Ballon d’Or à cause d’une blessure au genou apparente, le Real Madrid a fait un travail léger sur les champions écossais. Le Celtic a commencé le match de manière très prometteuse. En fait, le milieu de terrain Callum McGregor a frappé le poteau dans les 25 premières minutes du match. Néanmoins, Madrid a marqué trois buts en deuxième mi-temps pour prendre les trois points. Vinicius Junior, Luka Modric et Eden Hazard de grande qualité ont été les buteurs de la soirée.

Eden Hazard marque son premier but en LDC en jeu ouvert en 5 ans. 👏 pic.twitter.com/tpwca3oaHt — UCL sur Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 6 septembre 2022

C’était la première fois en près de cinq ans que Hazard marquait en jeu ouvert dans l’UCL.

RB Salzbourg 1 – AC Milan 1

Les Italiens n’ont pas pu maintenir leur élan après la grande victoire contre leurs rivaux de l’Inter Milan ce week-end. Noah Okafor a ouvert le score dans la soirée, alors que l’attaquant de Salzbourg retournait Pierre Kalulu à l’envers et rentrait chez lui depuis l’intérieur de la surface. Milan a cependant égalisé le score à peine 12 minutes plus tard. Alexis Saelemaekers a marqué le seul but de son équipe dans le match avec l’aide de Rafael Leao. Le défenseur de l’USMNT Sergino Dest a fait ses débuts à Milan en tant que remplaçant en seconde période.

Benfica 2 – Maccabi Haïfa 0

Les hôtes ont dominé pendant la majorité du match. Pourtant, ils n’ont pu trouver l’ouvreur qu’en seconde période. Alex Grimaldo a fourni une passe décisive à Rafa Silva pour faire monter les Eagles à domicile. Grimaldo a ensuite pris les choses en main en marquant le but de la journée dans tous les matchs de l’UCL. L’Espagnol a frappé un tir féroce de l’extérieur de la surface directement dans le coin supérieur du but.

GRIMALDOOOOOO BANGER ! 🚀😱 pic.twitter.com/s4mRUFqyQv — UCL sur Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 6 septembre 2022

PHOTO: IMAGO / Federico Pestellini / Panoramique