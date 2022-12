Le PSG cible Marcus Rashford sur un transfert gratuit

Le propriétaire et président du Paris Saint-Germain, ou PSG, a fait un autre aveu concernant une cible de transfert, cette fois sous la forme de Marcus Rashford.

Lors d’une longue interview avec Sky Sports, Nasser al-Khelaifi a précédemment proclamé son admiration pour Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund connaît actuellement une incroyable Coupe du monde avec l’Angleterre.

Al-Khelaifi a maintenant déclaré au média britannique qu’il pourrait également cibler le coéquipier anglais de Bellingham, Marcus Rashford. Le président du PSG a fait l’éloge de Rashford lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de le faire venir à Paris.

“C’est un autre joueur qui est vraiment incroyable”, a déclaré al-Khelaifi. « Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui, définitivement.

“On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et… [there was] intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux parties. Peut-être, l’été, pourquoi pas ?

“Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Qu’il se concentre sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous lui parlerons.

Fin du contrat actuel du joueur

Comme l’a suggéré al-Khelaifi, le contrat actuel de Rashford expire cet été. Cependant, Manchester United aurait une option d’un an pour prolonger l’accord jusqu’en 2024. L’attaquant de 25 ans voudrait très probablement signer la prolongation.

Il a également été rapporté que les Red Devils étaient prêts à lier leur star à un nouveau contrat. Un nouvel accord à long terme maintiendrait potentiellement Rashford au club pendant toute la durée de son apogée. Néanmoins, ces rumeurs, qui circulent depuis des mois, ne se sont pas encore concrétisées.

Marcus Rashford pourrait rejoindre le PSG gratuitement

En supposant que United n’offre pas la prolongation, Rashford peut entamer des pourparlers avec des clubs étrangers à partir du mois prochain. Si les négociations aboutissent, le joueur pourrait alors quitter l’Angleterre pour un transfert gratuit en juin.

L’attaquant connaît actuellement une solide saison avec son club et son pays. Rashford a inscrit huit buts pour les Red Devils au cours de la campagne en cours, tout en ajoutant trois autres buts pour l’Angleterre à la Coupe du monde.