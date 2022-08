Le PSG bat Barcelone avec une offre améliorée pour Bernardo Silva de Manchester City

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG a une piste intérieure pour Silva

Le Paris Saint-Germain travaille sur un accord pour signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silvaselon Les temps.

Barcelone a également été étroitement liée à l’international portugais, qui souhaite quitter l’Etihad.

Cependant, les Parisiens ne travaillent pas sous les mêmes problèmes financiers auxquels Barcelone est actuellement confronté et ils sont convaincus que Silva déménagera en France si des frais peuvent être convenus avec City.

Il est ajouté que le PSG est prêt à payer jusqu’à 70 millions d’euros pour le joueur de 28 ans, dont le contrat avec City court jusqu’en 2025.

Offrir à Silva des conditions personnelles améliorées ne serait apparemment pas un problème pour le PSG, ce que l’on ne peut pas dire de Barcelone.

Les Catalans ont fondé une grande partie de leurs espoirs de signer Silva sur la préférence du joueur de les rejoindre. Mais le club doit encore créer plus d’espace salarial s’il veut recruter d’autres joueurs – Jules Koundé reste non enregistré tandis que leurs quatre autres ajouts d’été (Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie) ont été enregistrés la veille de l’ouverture de la saison de samedi dernier.

Quant au PSG, les champions de Ligue 1 jusqu’ici définitivement signés Vitinha, Renato Sanches et Nuno Mendès cet été, tout en apportant Hugo Ekitike prêté par Reims.

Bernardo Silva est sur les listes de souhaits du PSG et de Barcelone, respectivement. Julian Finney/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Les rapports indépendants que le Sporting CP propose de prendre Cristiano Ronaldo de Manchester United sur un transfert gratuit. On ne sait pas s’il accepterait un retour à Lisbonne car il veut rester en Ligue des champions – mais être à un niveau où il pourrait la gagner.

– Manchester United cherche à faire venir la Lazio Sergej Milinkovic-Savic et ont même parlé avec l’agent de l’international serbe, bien que Rapports Foot Mercato qu’aucune offre n’a encore été faite. Des sources ont déclaré à ESPN que United avait refroidi son intérêt pour la Juventus Adrien Rabiot et ont également ciblé le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro.

– Sky Sports Allemagne ont déclaré que le milieu de terrain de Liverpool Naby Keïta est mécontent de son rôle à Anfield et pourrait partir. Il lui reste un an sur son contrat mais pourrait chercher à partir cet été à la recherche de plus de temps de jeu, bien qu’il n’y ait actuellement aucun club nommé qui regarde l’ancien homme du RB Leipzig.

– Napoli se rapproche de la finalisation d’un prêt de 5 millions d’euros pour l’attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadoriavec l’obligation de le pérenniser pour 25 M€ plus 5 M€ de compléments, rapporte Sky Sports Italie. La composition des add-ons n’est pas encore décidée mais l’objectif est que tout soit officialisé jeudi avant une visite médicale vendredi.

— Marseille a ouvert la porte à Arkadiusz Milik potentiellement quitter le club cet été, comme le rapporte L’Équipe. Il y a déjà eu quelques contacts pris par des clubs espérant signer l’attaquant polonais.