Le PSG avait-il raison de prolonger le contrat de Neymar et persuadera-t-il Kylian Mbappe de rester?

La semaine dernière a été intéressante pour Neymar, avec un grand haut et deux énormes bas. Le plus haut, bien sûr, c’est l’annonce de sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, officialisée samedi par le club alors qu’il était en chantier depuis trois mois, comme indiqué précédemment.

La star brésilienne est désormais liée aux Parisiens jusqu’en juin 2025, avec une option pour une autre année au-delà. Étant donné qu’il aura 34 ans à la fin de cette prolongation, il est clair qu’il engage son avenir à long terme, et sans doute le reste de sa carrière européenne, à Paris.



Les deux bas, cependant, étaient brutaux. La première a été l’élimination du PSG des demi-finales de la Ligue des champions par Manchester City, alors que Neymar était tenu à distance par la solide défense de l’équipe anglaise.

L’autre, ce sont les points que le PSG a perdus (à nouveau) dans une course serrée au titre de Ligue 1; Le match nul 1-1 de dimanche au Stade rennais signifie que Lille a maintenant trois points d’avance avec seulement deux matchs à disputer. (Rennes méritait aussi le point, devançant le PSG 19-12 et avec 10 tirs cadrés contre les quatre rassemblés par Neymar & Co.)

À revoir: il n’y aura pas de deuxième victoire en carrière en Ligue des champions pour Neymar cette saison, après l’avoir revendiquée avec Barcelone en 2015, et il n’y aura probablement pas non plus de quatrième ligne consécutive pour le titre de la ligue. Il pourrait y avoir la petite consolation de revendiquer la Coupe de France, après que le PSG a battu Montpellier aux tirs au but en demi-finale mercredi pour organiser une finale contre l’AS Monaco ou les ménés Rumilly. Mais pour la première fois depuis la saison 2013-14 avec Barcelone, il y a un risque que Neymar termine une saison en Europe sans rien gagner.

Cependant, il peut également célébrer ce nouvel accord, un nouvel accord très discuté. Neymar divise les opinions depuis son arrivée dans la capitale française en provenance de Barcelone en août 2017 pour un prix (toujours) record du monde de 222 millions d’euros. Le débat n’est pas tant autour de son talent, mais plutôt de son impact sur l’équipe et de sa capacité à mener le super-club tout en haut.

Sa production n’est pas non plus remise en question – ses 86 buts et 46 passes décisives (toutes compétitions confondues) en 113 matchs sont assez extraordinaires – mais le revers d’une telle forme est le fait qu’en presque quatre saisons en France, il a a raté la moitié des matchs! A 36 M € net par an (soit près de 620 000 € par semaine), c’est beaucoup de matches manqués et le retour sur investissement pourrait être un problème.

Pourtant, il y a une plus grande question: Paris aurait-il dû utiliser l’argent dépensé sur le nouveau contrat de Neymar pour rendre l’équipe plus forte et plus équilibrée autour de lui?

Il y a des arguments forts des deux côtés de ce débat. Sans Neymar, le PSG n’aurait pas atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière. Il était embrayé pour eux lors des huitièmes de finale et était bon – mais pas assez clinique – devant le gardien de but Manuel Neuer lors de la défaite finale 1-0 contre le Bayern Munich. Pourtant, leur meilleure performance de la saison n’a pas du tout impliqué Neymar: la victoire du 16 février à l’aller contre Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions, au cours de laquelle Kylian Mbappe a réussi un tour du chapeau alors que le PSG remportait une victoire 4-1. .

jouer 1:24 Julien Laurens partage ses réflexions sur l’avenir de Kylian Mbappe à Paris compte tenu de la prolongation du contrat de Neymar.

Neymar a été exceptionnel lors du quart de finale aller de cette saison contre le Bayern, récoltant deux passes dans la victoire 3-2 à l’extérieur, bien que cette forme prodigieuse ait été absente contre City au tour suivant.

Quand il s’agit de ses chiffres remarquables, la question est souvent posée de savoir s’ils sont exceptionnels simplement parce qu’il est bien trop bon pour la Ligue 1? Neymar a marqué 55 buts et obtenu 30 passes décisives dans les 68 matchs qu’il a disputés depuis son arrivée au club. (Le PSG a disputé 140 matches de championnat depuis qu’il a recruté Neymar.)

Ensuite, il y a les blessures et les absences – étonnantes quand elles sont mises en contexte. En quatre saisons à Barcelone, il n’a jamais disputé moins de 26 matches de championnat en une saison (son premier, avant de disputer respectivement 34, 33 et 30 matches de championnat). En Ligue 1, il n’a jamais joué plus de 20 (son premier, suivi de 17, 15 et 16 jusqu’à présent avec deux matchs à disputer). La blessure au métatarsien qu’il a subie lors de sa première saison était grave, tout comme celle d’un an plus tard, mais il y a d’autres problèmes tels que son style de vie détendu en dehors du terrain.

Neymar devrait-il changer pour devenir encore meilleur? Peut-il même changer à 29 ans? Déjà, on pense qu’il est beaucoup plus professionnel que jamais dans ce qu’il mange et ce qu’il fait en dehors du terrain. Ensuite, il y a un argument selon lequel il pourrait peut-être adapter un peu plus son jeu.

Le dribble a toujours été au cœur de ce qu’il fait et fait partie de ce qui le rend si spécial. Pourtant, il n’est plus aussi efficace en termes de dribbles d’anciens adversaires, ni de création d’occasions et d’opportunités de buts grâce à ses dribbles. Un regard sur ses statistiques des dernières saisons en Ligue des champions le confirme: cette saison, il a réalisé 3,7 dribbles réussis par match (52%). La saison dernière, il était de 6,1 (65%), la saison avant 5,3 (59%), et à sa première saison, un énorme 7,3 par match (61%).

Neymar sera au PSG jusqu’en 2025, mais l’avenir du club de Kylian Mbappe est toujours en question. Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images

Neymar est suffisamment talentueux et intelligent pour évoluer. Peut-être qu’il serait préférable pour lui de jouer au centre maintenant, en tant que n ° 10 comme il l’a fait contre le Bayern où il était excellent, plutôt que sur l’aile gauche où il dérive parfois dans et hors des matchs.

Il sera intéressant de voir comment et où le manager Mauricio Pochettino l’utilisera la saison prochaine. L’Argentin tenait à le garder au club, car Neymar est un élément clé de ce qu’il veut faire au Parc des Princes. Il en va de même pour le directeur sportif du PSG Leonardo, qui n’a pas toujours eu les meilleures relations avec Neymar et son père, mais qui est désormais très proche d’eux. « Poch » et « Leo » pensent tous deux que Neymar et Mbappe sont parmi les 5-10 meilleurs joueurs du monde. Garder le Brésilien était aussi un moyen de montrer ses ambitions – et de signaler à Mbappe qu’il pouvait lui aussi rester un peu plus longtemps à Paris.

Plus important encore, le PSG pense qu’en gardant Neymar et, espérons-le, Mbappe, ils pourront toujours renforcer l’équipe et les postes clés (milieu de terrain, arrières latéraux) pour rendre cette équipe encore meilleure. Ils ont promis à Neymar une équipe vraiment compétitive pour les saisons à venir, alors qu’il leur a promis de ramener le trophée de la Ligue des champions à Paris. Ils se font confiance, ce qui n’a pas de prix dans le football. Mais les deux côtés peuvent-ils livrer?