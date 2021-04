Les femmes du PSG sont sur la bonne voie pour une saison historique, après avoir battu leurs rivales lyonnaises en Ligue 1 et en Ligue des champions. Comment vont-ils se débrouiller contre Barcelone en demi-finale? JEFF PACHOUD / AFP via Getty Images

Dans une semaine où le football européen féminin ne valait que 27 mots misérables dans un communiqué de presse pour la Super League, le plus grand coup (raté) de l’histoire du football, les demi-finalistes de l’UEFA Women’s Champions League se préparaient tranquillement à faire leur propre histoire. .

Alors que l’annonce initiale de la Super League a retenu l’attention dimanche, sur le terrain, le Paris Saint-Germain a remporté la plus grosse victoire de l’UWCL depuis plusieurs années en éliminant Lyon sept fois champion. Cherchant à remporter son sixième titre consécutif à l’UWCL, Lyon a été battu deux fois par le PSG cette saison. En novembre, leurs homologues français ont cassé une séquence de 80 matchs sans défaite qu’ils avaient travaillé en Division 1 Féminine pendant près de quatre ans.

Pourtant, ces défaites concernent moins le déclin de Lyon que la montée du PSG. Les Françaises Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani sont première et troisième du classement des scores de la ligue. Leur forme stellaire a placé le PSG en tête de la ligue, sur la bonne voie pour son tout premier titre et mettant fin à la domination de 14 saisons de Lyon.

Le limogeage de Lyon et de Wolfsburg en quarts de finale signifie que le trophée de l’UWCL se dirigera vers une nouvelle maison après la finale du 16 mai car aucun des quatre clubs restants – PSG, Chelsea, Bayern Munich et Barcelone – n’a jamais remporté le titre avant. Tous les quatre sont en tête de leurs classements respectifs et seront prêts à prouver qu’ils sont les nouvelles puissances du football européen avant la restructuration du tournoi la saison prochaine.

Match aller: dimanche 25 avril

Les scènes de jubilation après que le PSG a battu Lyon dimanche rappelaient une équipe qui venait de remporter un titre. Les joueurs ont crié et se sont précipités sur le terrain au coup de sifflet final, et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux du vestiaire ont montré des bouteilles d’eau volantes et Katoto menant l’équipe en chantant. le Ultras les attendait à l’extérieur du parc des Princes et déclenchait des fusées éclairantes à leur retour. C’est une réaction compréhensible de la part d’une équipe qui a eu le talent ces dernières saisons pour battre Lyon, mais qui a semblé s’effondrer sous la pression d’affronter ses rivaux les plus proches.

Cependant, leur victoire historique devra être annulée alors qu’ils se préparent à affronter une équipe forte de Barcelone, invaincue en Primera Iberdrola cette saison. Le Barça a marqué 125 buts en championnat et n’en a concédé que cinq. Lorsque Manchester City a inscrit deux anciennes gardiennes Sandra Panos au match retour des quarts de finale, c’était la première fois qu’elle concédait depuis janvier. Ils ont cependant quelque chose à prouver quand il s’agit de montrer leur classe en dehors de l’Espagne.

Cela promet d’être un match scintillant. Cela fait quatre ans que les deux se sont rencontrés en demi-finale, où le PSG a battu les champions d’Espagne 5-1 au total. Même avec l’expertise de Katoto et Diani, il est peu probable que le PSG les dépasse avec une telle facilité cette fois-ci. Le Barça a travaillé pour améliorer sa profondeur, en faisant tourner habilement son équipe afin de gérer ses engagements nationaux et européens. Contre Manchester City, ils ont laissé l’international néerlandais établi Lieke Mertens sur le banc pour l’emmener en seconde période. Cependant, ils doivent encore prouver qu’ils peuvent le faire contre les plus grandes équipes d’Europe.

Le PSG sera à la hauteur de sa victoire en quart de finale, mais aura besoin de sang-froid pour atteindre sa première finale depuis 2016-17. Pour ce faire, Olivier Echouafni s’appuiera sur certains des membres les plus hauts placés de son effectif. Christiane Endler a réalisé des arrêts incroyables, dont un dans les derniers instants, contre Lyon et aux côtés de l’Espagnole Irene Paredes et du Brésilien Formiga, l’équipe ne manque pas d’expérience.

Chelsea est sur la bonne voie pour le titre WSL et devrait avoir envie de passer devant le Bayern et de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Visionhaus / Getty Images

Match aller: dimanche 25 avril

Chelsea est une autre équipe qui se dirige vers ces demi-finales après une grande victoire en milieu de semaine. Les Blues se sont mis sur la bonne voie pour un autre titre de Super League féminine avec un fascinant match nul 2-2 contre leur plus proche rival, Manchester City, mercredi.

La manager Emma Hayes avait besoin d’une grande performance de jeu de sa part, et ils l’ont livrée. La gardienne Ann-Katrin Berger était une fois de plus la joueuse vedette du match pour l’équipe londonienne. Le fait qu’elle n’ait que trois sélections internationales a déconcerté les fans cette saison, car elle a réussi un arrêt après une sauvegarde incroyable dans la WSL et l’UWCL pour garder Chelsea sur la bonne voie pour une saison quadruple gagnante.

Un souci majeur pour Chelsea, cependant, sera l’absence continue de la capitaine Magdalena Eriksson. Elle a raté le match mercredi en raison d’une blessure et il y avait un écart notable dans la défense là où elle se trouverait normalement.

Le Bayern Munich, quant à lui, n’en est qu’à sa deuxième demi-finale de l’UWCL, après avoir perdu contre Barcelone en 2018-19. Dans la Frauen Bundesliga, ils sont sur la bonne voie pour leur premier titre depuis 2015-16, Wolfsburg ayant six points de retard en deuxième. Tout comme le PSG, le Bayern a profité des problèmes de ses rivaux les plus proches pour faire avancer cette saison. Lea Schuller en attaque a été essentielle à cela, avec quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions, portant son total de championnat à 12 en 17 matchs.

Cependant, ils sont actuellement dans une mauvaise forme. Ils ont perdu 2-0 contre Hoffenheim, troisième, le 17 avril, ce qui a marqué leur première défaite de la saison, ce qui a été aggravé par l’élimination de la Coupe d’Allemagne par Wolfsburg. Au cours de la semaine, ils ont concédé tôt à Potsdam, quatrième, et ont dû revenir dans le match pour assurer une victoire 3-2.

Sur la base de la forme à l’approche de ce match, Chelsea serait le favori, mais le match de mercredi aura eu un impact considérable sur l’équipe de Hayes. C’était un match de bout en bout, sans possibilité de ralentir ou de réserver de l’énergie. En conséquence, le match aller de dimanche pourrait offrir au Bayern l’occasion de mettre un pied dans la porte de la finale.