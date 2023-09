Le PSG au doublé en seconde période pour battre le Borussia Dortmund

Le PSG a dominé l’un des affrontements très attendus pour ouvrir l’UEFA Champions League 2023/24 contre le Borussia Dortmund. Deux buts en seconde période ont permis aux Parisiens de prendre trois points lors de leur match à domicile contre les Allemands. Dortmund, largement incapable de rassembler des occasions offensives claires, n’a pas réussi à marquer.

En première mi-temps, ce fut le cas des deux côtés. Malgré des occasions dans les deux sens, le match est entré dans la pause de la mi-temps. Cependant, le PSG était à deux doigts de sortir de l’impasse. Une frappe enroulée de Vitinha claquait le poteau de Gregor Kobel. Peu avant la mi-temps, le PSG pensait mériter un penalty sur corner. Le ballon a dévié dans le bras de Niklas Sule. Pourtant, l’Allemand n’avait aucune possibilité de bouger son bras ailleurs, et celui-ci était dans une position naturelle. VAR a confirmé l’appel sur le terrain sans pénalité.

Mbappé mène la charge pour le PSG lors de la victoire contre le Borussia Dortmund

Si le PSG n’était pas satisfait de l’appel à la fin de la mi-temps, il a bénéficié d’un appel quelques minutes seulement après le début de la seconde période. Kylian Mbappe a rencontré un centre d’Ousmane Dembélé d’un tir. Une fois de plus, le ballon toucha le bras de Sule qui glissait pour bloquer le tir. Les supporters de Dortmund diront que Sule préparait son corps dans le toboggan dans une position naturelle, ce qui éviterait la pénalité. Quoi qu’il en soit, VAR a confirmé l’appel. Kylian Mbappe est intervenu et. Le gardien suisse a deviné le bon chemin, mais le tir du Français était trop puissant.

En début de seconde période, le PSG dominait. Son contrôle du ballon a conduit à son deuxième but, un mouvement magnifiquement bien travaillé avec Vitinha a permis à Achraf Hakimi de couronner l’attaque.

Dortmund s’est rallié pour de meilleures occasions après avoir pris deux buts de retard. Jamie Bynoe-Gittens a touché le poteau de Gianluigi Donnarumma à la 80e minute. Ensuite, c’est le PSG qui a mis fin au match avec quelques occasions supplémentaires. Au final, l’avance de deux buts a suffi et le PSG se hisse en tête du groupe F.

Ce groupe sera le point culminant de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2023/24. Milan et Newcastle ont fait match nul plus tôt mardi, offrant plus de parité pour l’avenir de la phase de groupes. Dortmund cherchera à rebondir le 4 octobre lorsqu’il accueillera Milan. Le PSG prend ses trois points à St. James’ Park pour affronter Newcastle le même jour.

PHOTO : IMAGO/ANP