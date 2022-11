Le PSG accorde la priorité à l’attaquant d’Atleti Felix

Le Paris Saint-Germain donnerait la priorité à un transfert pour l’Atletico Madrid Joao Felix. Denis Doyle/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG fait de la signature de Félix une priorité

João Félix semble prêt à quitter l’Atletico Madrid, avec Le10 Sport déclarant que le conseiller de football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, faisait de la signature de l’international portugais une priorité alors que l’équipe de Ligue 1 cherchait des renforts offensifs dans la fenêtre de transfert de janvier.

Avec Campos échouant dans ses tentatives d’attirer Bernardo Silva et Robert Lewandowski dans la capitale française l’été dernier, Félix est considéré comme un objectif plus réalisable pour Les Parisiens. Le joueur de 23 ans a eu du mal à trouver un temps de jeu constant avec l’Atletico et aurait informé le club de son intention de partir.

Felix n’a réussi que trois buts en 17 apparitions dans toutes les compétitions cette saison. Malgré cela, avec quatre ans restants sur son contrat actuel, il est peu probable qu’il soit autorisé à partir moyennant des frais de transfert réduits.

Le PSG est à la recherche d’un éventuel remplaçant Kylian Mbappé, qui a déjà exprimé son mécontentement face aux mauvais traitements perçus par le club, et Felix est apparemment un attaquant qui, selon le club de la capitale française, peut les maintenir au défi au niveau national et européen. Les Parisiens étant privés d’attaquants cet été, ils seront impatients de s’assurer les services de Félix, qui aurait des intérêts dans toute l’Europe.

Un déménagement à Paris pourrait aider à remettre la carrière de Felix sur les rails, après avoir vu sa progression stagner en Espagne, depuis son transfert de 126 millions d’euros de Benfica à l’été 2019. Il n’a pas réussi à atteindre des objectifs à deux chiffres en Liga depuis son déménagement. et peut être attiré par le changement de décor en France, alors qu’il cherche à retrouver la forme qui a fait de lui la signature du record de l’Atletico.

PAPIER GOSSIP

– Le PSG n’est pas intéressé à signer Cristiano Ronaldoselon Sky Sports Nouvelles. Le club français a été lié à Ronaldo dans le passé, avec un transfert spéculé avant son retour à Manchester United, mais avec l’équipe de Christophe Galtier confortablement assise au sommet de la Ligue 1, et toujours en lice pour son premier triomphe en Ligue des champions, il y a apparemment peu de raisons de prendre le risque.

– L’Internazionale souhaite signer le défenseur central de l’Atalanta Giorgio Scalviniselon Corriere dello Sport. Des frais de transfert entre 20 et 30 millions d’euros pourraient suffire à s’assurer les services de l’international italien de 19 ans, mais Manchester City et la Juventus ne sont que deux clubs nommés qui aimeraient l’adolescent.

– Lyon rejoint Marseille à la poursuite de l’arrière droit de l’AS Roma Rick Karsdorpselon Le10 Sport. L’international néerlandais de 27 ans aurait une mauvaise relation avec le manager Jose Mourinho, et un départ de la capitale italienne serait à l’horizon.

– Napoli envisage de signer l’attaquant de Fenerbahce Arda Gulerselon Calciomercato. Le joueur de 17 ans a inscrit trois buts et une passe décisive cette saison, ce qui lui a valu sa première apparition avec la Turquie en novembre et a suscité l’intérêt du PSG et de Tottenham Hotspur.