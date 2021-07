Le PSG a signé un contrat de 2 ans avec l’ancien défenseur du Real Madrid Sergio Ramos

Sergio Ramos rejoindra le Paris Saint-Germain après avoir conclu un contrat de deux ans avec le club, a-t-on annoncé jeudi.

Ramos, 35 ans, a quitté le Real Madrid à l’expiration de son contrat le 30 juin après avoir échoué à se mettre d’accord sur une prolongation, mettant fin à 16 ans au club.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain », a déclaré Ramos.

« C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et c’est un jour que je n’oublierai jamais. Je suis très fier de faire partie de ce projet ambitieux, de faire partie de cette équipe avec tant de grands joueurs. Paris Saint -Germain est un club qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Je veux continuer à grandir et à m’améliorer à Paris et aider l’équipe à remporter le plus de trophées possible. »

Ramos avait voulu un contrat de deux ans. Son salaire au PSG devrait être inférieur à ce qu’il gagnait en Espagne et à ce qu’il aurait gagné s’il était resté au Bernabeu.

Le défenseur a affirmé qu’il « n’avait jamais voulu quitter le Real Madrid » et a déclaré qu’après de longues négociations, il avait voulu accepter un contrat d’un an, pour se faire dire que l’offre du club avait été retirée.

« Ce n’était pas un problème financier. Ils m’ont proposé un an, j’en voulais deux », a déclaré Ramos lors de sa conférence de presse d’adieu au Real Madrid le 17 juin. « Dans les dernières conversations, j’ai accepté l’offre avec une baisse de salaire, et j’ai été m’a dit qu’il n’y avait plus d’offre. Elle avait une date d’expiration et je ne m’en suis pas rendu compte. Cela m’a surpris.

« Aujourd’hui, Paris accueille l’un des plus grands joueurs de notre époque. Nous sommes ravis d’annoncer que Sergio Ramos nous a rejoint », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, président-directeur général du Paris Saint-Germain. Sergio est un footballeur complet, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football.

« C’est un compétiteur né, un leader et un vrai professionnel. Sa vaste expérience et son ambition sont en parfaite synergie avec celles du club. Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters réserveront un fantastique accueil pour lui. »

ESPN a rapporté que Ramos envisageait des approches du PSG, de Manchester City et du Bayern Munich et souhaitait choisir une destination le plus tôt possible, les considérations familiales étant un facteur important dans sa prise de décision.

« Je n’ai pensé à aucune équipe pour le moment », a déclaré Ramos le mois dernier. « Mais c’est vrai que depuis janvier, quand j’étais libre et sur le marché pour des raisons contractuelles, nous avons des appels à mon frère [agent Rene Ramos] des clubs intéressés. Nous examinerons une bonne option pour moi. »

Ramos a commencé sa carrière au Sevilla FC et a signé pour le Real Madrid en 2005 à l’âge de 19 ans, devenant ainsi l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club.

L’arrière central a fait 671 apparitions pour Madrid, a marqué 101 buts et est devenu capitaine du club en 2015 après le départ d’Iker Casillas. Il a remporté 22 trophées avec Madrid, dont quatre titres de Ligue des champions – marquant un égaliseur crucial à la 93e minute lors de la finale 2014 contre l’Atletico Madrid, ainsi que le premier but de la finale 2016 – cinq titres de Liga et deux titres de Copa del Rey .

Il a également fait partie de l’équipe nationale espagnole la plus titrée de tous les temps, remportant l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012 en tant que La Roja est devenu la première équipe à remporter trois tournois internationaux successifs.

Ramos cherchera à retrouver sa meilleure forme en 2021-22 après que sa contribution en 2020-21 ait été limitée par une série de blessures. Il a disputé 15 matches de Liga la saison dernière – de loin son plus bas total en tant que joueur du Real Madrid – avec seulement deux d’entre eux en 2021, et par conséquent, il a été exclu de l’équipe espagnole de l’Euro 2020 par l’entraîneur Luis Enrique.