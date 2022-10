Le PSG a engagé une armée de trolls pour salir les critiques – médias

Les géants du football français ont été accusés d’avoir lâché des trolls sur les réseaux sociaux contre leurs propres joueurs

L’équipe française du Paris Saint-Germain a été accusée d’avoir utilisé de faux comptes de médias sociaux pour attaquer plusieurs de ses propres joueurs en ligne, selon des informations.

L’attaquant vedette Kylian Mbappe ferait partie de plusieurs personnalités éminentes associées au club qui auraient été victimes d’abus en ligne, qui, selon le média français Mediapart, ont été orchestrés par des personnalités des champions de Ligue 1 qui auraient employé une agence de médias sociaux externe pour cibler les joueurs. lorsqu’il y avait des désaccords internes au sein du club.

Mediapart a également allégué qu’il était la cible de trolls employés par le PSG, en plus d’autres joueurs et même de directeurs d’équipes françaises rivales.

Le rapport cite un incident de ce type au début de 2019 lorsque Mbappe a laissé entendre qu’il pourrait envisager de quitter le PSG, après quoi il a reçu un message d’un compte appelé ‘Équipe Paname‘.

“Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu sais que“, écrit-il.

“Vous avez fait passer votre message ce soir… si vous pouviez appuyer comme ça sur le terrain.”

Lire la suite La superstar du PSG “désespérée de quitter le club” – Marca

Un autre est venu plusieurs mois plus tard lorsque Mbappe s’est distancié dans les médias d’un transfert vers les géants de la Liga, le Real Madrid.

“Maintenant, travaille en silence et sois discret“, a déclaré le même compte. “Pas besoin de trop de déclarations. Nous avons besoin d’une réponse sur le terrain.”

Le Paris Saint-Germain, cependant, a pris ses distances avec les allégations, déclarant à Mediapart dans un communiqué : «Le club n’a jamais contracté une agence pour nuire à des individus ou à des institutions.”

Le club a ajouté dans des commentaires ultérieurs à RMC Sport : «Pensez-vous vraiment que nous embauchons des gens pour troller nos propres joueurs ? Cela n’a absolument rien à voir avec le club.

“On a passé l’année dernière à renouveler Mbappe avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu’en même temps on le trollait ?”

Les allégations contre le PSG surviennent quelques jours seulement après que des informations ont refait surface selon lesquelles Mbappe aurait de nouveau informé le club de son désir de transférer à des prétendants de longue date du Real Madrid – des mois après avoir signé un nouveau contrat gigantesque avec le club parisien.

LIRE LA SUITE: La dispute de Mbappe s’approfondit alors que la star refuse une séance photo française

D’autres rapports indiquent que Mbappe n’est pas satisfait de la stratégie de transfert du club et des tactiques utilisées par l’entraîneur Christophe Galtier.

Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 23 ans, se serait également plaint de difficultés à jouer aux côtés de ses partenaires attaquants Lionel Messi et Neymar, et aurait déclaré au club qu’il préférait jouer avec un homme cible plus grand comme l’attaquant de l’équipe nationale Olivier Giroud.

Cependant, il est actuellement considéré comme peu probable que le Real Madrid envisage de renouveler son intérêt pour Mbappe, du moins à court terme, après avoir échoué dans ses efforts pour persuader l’international français de les rejoindre l’été dernier.