Le PSG a changé de système pour tirer le meilleur parti de Messi, Mbappe et Neymar : Christophe Galtier

Le Paris St Germain a changé son système lors des derniers matchs pour tester comment son trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar pourrait travailler plus efficacement en jouant plus près les uns des autres, a déclaré lundi l’entraîneur Christophe Galtier.

Après trois matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues et des plaintes de Mbappe sur son rôle dans l’équipe, Galtier a abandonné sa formation en 3-4-2-1 pour un 4-3-1-2 alors que le PSG rebondissait et remportait deux matchs d’affilée, dont une victoire sur les rivaux de l’ Olympique de Marseille .

« Nous avons changé notre système lors des deux derniers matchs pour diverses raisons. Nous voulions voir comment nous pouvions être plus dangereux et comment avoir un trio offensif jouant plus près les uns des autres », a déclaré Galtier aux journalistes avant le match du groupe H de la Ligue des champions mardi à domicile contre le Maccabi Haifa.

Le PSG garantira une place dans les 16 derniers en cas de victoire.

« Nous avons joué deux matchs avec ce système. Mais peu importe le système, vous devez courir beaucoup. Même si demain nous devions jouer avec ce système, nous devons encore compter sur les efforts de chacun.

« C’est un avantage d’avoir deux systèmes… C’est vrai qu’il y a cette réflexion sur comment positionner au mieux nos trois joueurs offensifs, des joueurs que n’importe quel entraîneur rêverait d’avoir. C’est à moi, en tant qu’entraîneur, de leur donner les meilleures conditions.

Haïfa a choqué la Juventus plus tôt ce mois-ci avec une victoire 2-0 – leur première victoire en Ligue des champions en deux décennies – et Galtier a déclaré qu’il n’était pas surpris par la qualité de l’équipe israélienne.

« Ils sont bien organisés, alertes et percutants. Ils ont des joueurs techniques. Ils sont agressifs… et ont des joueurs qui attaquent. Nous avons été gênés pendant 30 minutes (dans le match retour que le PSG a remporté 3-1) », a déclaré Galtier.

“Ils ont battu la Juventus avec un système différent et cela montre la qualité de leur entraîneur.”

