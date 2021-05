Le provocateur Rudy Giuliani dit que le gouvernement fédéral a «  envahi son iCloud  » 2 ans avant le raid du FBI après avoir qualifié les procureurs de New York de «  brutes  »

RUDY GIULIANI accuse le gouvernement fédéral d’avoir «espionné» son compte iCloud deux ans avant que des agents ne fassent irruption dans son domicile et son bureau dans l’Upper Manhattan dans le cadre d’une vaste enquête sur ses relations avec l’Ukraine et ses efforts de lobbying.

Giuliani a porté ces accusations lors d’une interview sur le programme Fox News de Tucker Carlson, annonçant que des agents du FBI étaient entrés dans son domicile et son bureau et avaient confisqué le téléphone de l’avocat de l’ancien président Donald Trump et d’autres gadgets électroniques.

Giuliani a accusé les enquêteurs fédéraux d ‘ »espionnage » sur son compte iCloud lors d’une apparition sur Tucker Carlson ce soir Crédit: Fox News

Mais ce sont les onglets sur le stockage cloud et les comptes de messagerie de Giulian appartenant à Apple qui l’ont fait cocher les autorités et les interférences.

Il a dit à l’hôte, «au milieu de la défense de mise en accusation, ils ont envahi, sans me dire, mon iCloud.

«Ils ont pris des documents privilégiés, puis ils ont décidé unilatéralement ce qu’ils pouvaient lire et ne pas lire», selon une transcription de l’entretien.

Giuliani se souvient avoir entendu des coups sur sa porte d’entrée mercredi à l’aube.

Une foule de médias se rassemblent sous la maison de Rudy Giuliani dans l’Upper East Side de Manhattan à la suite d’un raid de 6 heures du matin par des agents fédéraux Crédit: Reuters

Giuliani, les agents qui ont fait irruption chez lui étaient très polis, jusqu’à ce qu’il leur demande d’emporter avec eux trois disques durs qui contiendraient des preuves de Hunter Biden. Crédit: Alamy

L’ancien maire de New York a été avocat personnel pour l’ancien président. Donald Trump et pense que le raid sur son domicile et son bureau était politiquement motivé Crédit: Reuters

Simultanément, les autorités ont également fouillé le domicile de Victoria Toensing, une autre avocate et proche confidente de Giuliani, dans le cadre de la saisie des preuves.

Giuliani estime que ses droits en tant que citoyen et les privilèges avocat-client ont été subjugués.

«Les procureurs du ministère de la Justice m’ont espionné», a déclaré l’ancien maire de New York et procureur fédéral.

« Ce sont des tactiques connues uniquement dans une dictature – où vous saisissez les dossiers d’un avocat au milieu de sa représentation. »

Les déclarations de Giuliani concordent avec son avocat aux coups de poing blanc, Robert Costello, qui a réprimandé le ministère de la Justice sous l’actuelle administration Biden pour avoir perpétué un double standard et ignoré les «preuves claires» d’actes répréhensibles de la part d’éminents démocrates, y compris la famille du président Joe Biden.

« Le ministère de la Justice de Biden a complètement ignoré les preuves claires (dont le FBI dispose depuis plus d’un an) dans des textes et des courriels sur le disque dur de Hunter Biden de ne pas s’enregistrer à plusieurs reprises en tant qu’agent étranger, de la pornographie juvénile, du blanchiment d’argent et 30 des années où la famille Biden Crime a pris des millions et des millions de pots-de-vin pour vendre ses fonctions publiques », a écrit Costello dans un communiqué.

Giuliani est surveillé de près par le gouvernement fédéral depuis qu’il a commencé à exercer un travail de lobbying pour le compte de clients ukrainiens en 2019.

Au moins une partie de l’enquête concerne les prétendus efforts de l’ombre de Giuliani pour évincer l’ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch de son poste, a rapporté le New York Times.

Alors que les agents ont emballé et transporté les documents et l’électronique de Giuliani, il n’a pas réussi à les contraindre à prendre «trois disques durs» qui, selon lui, possèdent des preuves critiques contre le fils du président Joe Biden, Hunter.

« Les agents semblaient quelque peu excusés, je pourrais dire », a déclaré Giuliani.

«Ils étaient très, très professionnels et très gentils.

« La seule fois où ils ont été perturbés, c’est à la fin de la recherche, quand ils avaient pris environ sept ou huit de mes appareils électroniques … ils ne prenaient pas les trois disques durs. »

Past essaie de faire en sorte que Giuliani se bloque avec les enquêteurs pour répondre aux questions aurait échoué en raison des demandes de son équipe juridique.

«J’ai regardé le mandat et j’ai dit: ‘C’est extraordinaire parce que j’ai offert de les donner au gouvernement et d’en discuter avec lui pendant deux ans.

« Je ne sais pas pourquoi ils doivent faire ça, » dit Giuliani à Carlson.

Son avocat, Costello, a confirmé qu’il y avait eu des discussions entre lui et le gouvernement fédéral pour négocier une sorte de rencontre formelle avec Giuliani, mais ces réunions étaient subordonnées à la volonté des procureurs fédéraux d’accepter une condition préalable à la divulgation de la nature de leur requête, rapporte Bloomberg.