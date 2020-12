Les fuites et les unités prototypes ne font plus partie du «jeu» des smartphones de nos jours, mais ce n’est pas votre histoire habituelle. Si vous n’avez pas suivi l’actualité, les OnePlus 9, 9 Pro et peut-être OnePlus 9E / 9 Lite font partie des solutions et devraient arriver à la mi-mars – un peu plus tôt que d’habitude. Il n’y a pas eu de pénurie de fuites sur le trio, y compris des rendus détaillés. Une source, cependant, veut au-delà et publie des plans en gros plan haute résolution d’un prototype, avec des détails matériels et des captures d’écran logicielles. Maintenant, la même unité a été repérée sur eBay et est officiellement vendue pour la somme énorme de 3000 $.









Comment savons-nous que c’est la même unité? Eh bien, les photos de produits dans la liste eBay présentent la même surface distinctive semblable à un tapis comme arrière-plan et correspondent autrement à la fuite précédente. De plus, la description de l’enchère maintenant terminée indique que:

Les images divulguées sur tous les sites Internet sont similaires à celles-ci parce que j’ai pris les photos et je les ai divulguées à tous lorsque je les ai achetées.

Fait intéressant, il explique également que:

Ceci est un modèle prototype avec une version bêta d’oxygène sous Android 11. Je ne peux pas garantir une mise à jour logicielle pour ce téléphone. Ce téléphone dispose d’un ensemble permanent de chiffres et de lettres affichés en bas qui ne peuvent pas être supprimés pour le moment. Ceci est le téléphone uniquement, pas de chargeur ou quoi que ce soit d’autre inclus dans cette vente … Je vais faire un examen technique du téléphone avant l’expédition et je ne peux pas garantir qu’il sera expédié à une heure précise en raison des vacances et de l’examen. Une fois l’examen terminé, j’expédierai immédiatement le téléphone et enverrai le lien vers l’examen une fois terminé. Encore une fois, je ne sais pas quand je ferai l’examen pour le moment mais ce sera fait dans les 2 prochaines semaines.

C’est la partie vraiment étrange ici, car le vendeur / leaker est certainement conscient qu’il / elle a une unité prototype. D’où l’absence de garanties de mise à jour et de support. Apparemment, cependant, ils ne savaient pas vraiment à quoi servait cet «ensemble permanent de chiffres et de lettres affichés en bas». Au cas où vous vous poseriez la question, il est là pour identifier les unités prototypes et les retracer jusqu’à la source pour éviter exactement ce genre de situations.

Certains fabricants utilisent des identificateurs logiciels comme celui-ci, tandis que d’autres s’appuient sur des marquages ​​matériels plus permanents, tels que des points, des tirets et d’autres motifs sur le châssis de l’appareil. Les photos originales du téléphone divulguées avaient la chaîne d’identification floue, mais la liste eBay comportait initialement une photo avec l’identifiant entièrement visible. Probablement un oubli qui a finalement été corrigé, mais pas assez rapidement pour qu’Internet ne s’en souvienne pas pour toujours.











Cela étant dit, nous sommes intéressés de voir si le vendeur / fuyant procédera toujours à l’examen dans les deux prochaines semaines, comme promis. Nous garderons un œil sur ce petit plus de bizarrerie potentielle à ajouter à l’histoire.







Quant à un rapide récapitulatif des fuites de ce à quoi s’attendre du OnePlus 9 5G, il comportera un écran plat HDR de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FullHD +. Le chipset Snapdragon 888 sera associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible, tandis que l’arrière aura des caméras principales 48MP et 16MP ultra-larges.

À l’intérieur, une batterie de 4500 mAh se chargera à 65W, tandis qu’à l’extérieur, nous verrons un cadre métallique.

