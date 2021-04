Un morceau de cuivre qui a été frappé par la US Mint à Philadelphie en 1794 et qui était un prototype pour l’argent de la nation naissante a été vendu aux enchères pour 840 000 $, bien plus que prévu, a déclaré un responsable. Le porte-parole de Heritage Auction, Eric Bradley, a déclaré que le « No Stars Flowing Hair Dollar » avait ouvert à 312 000 dollars lors de sa mise en place vendredi soir, mais « en moins d’une minute, des enchères intenses ont rapidement poussé la pièce à son prix final de 840 000 dollars ».

La pièce, anciennement détenue par l’homme d’affaires et coprésident des Texas Rangers, Bob Simpson, devait se vendre entre 350 000 et 500 000 dollars, a déclaré Bradley.

Bien qu’il ressemble étroitement aux dollars en argent qui ont été frappés plus tard à Philadelphie, il tire son nom parce qu’il manque des étoiles. Jacob Lipson de Heritage Auctions a déclaré plus tôt que les pièces sans étoiles sont considérées par les collectionneurs et les institutions comme «des prototypes uniques en leur genre pour les exemples en argent qui suivraient».

Connu sous le nom de motif, le devant présente le portrait de cheveux fluides de la Liberté et la date de 1794, tandis que le verso montre un petit aigle sur un rocher dans une couronne. Des exemples similaires sans étoiles font partie de la collection nationale numismatique de la Smithsonian Institution.

Le modèle a été oublié alors que la Monnaie a poursuivi le processus de création des premiers dollars en argent du pays.

« La tradition de la collecte de pièces indique que la rareté unique a été extraite du site de la première Monnaie de Philadelphie avant 1876 », a déclaré Lipson. C’est ainsi que le premier propriétaire de la pièce a décrit son histoire lors de sa première apparition aux enchères en 1890.

Le motif est corrodé et n’est pas en parfait état, a déclaré Lipson, probablement parce qu’il a été enterré sur le site de la Monnaie d’origine. Il y a des rayures et autres marques sur ses surfaces brunes. Il a échangé des mains huit fois, selon la maison de vente aux enchères.

Simpson, 73 ans, l’a acheté avec d’autres modèles en 2008 pour l’ajouter à sa grande collection.

«Je pense que les pièces devraient être appréciées presque comme des œuvres d’art», a-t-il déclaré. «J’ai eu plus qu’assez de joie de leur part.»

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici