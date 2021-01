Samsung, Huawei et Motorola sont déjà sur le marché des pliables, et ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres entreprises ne le rejoignent. Xiaomi semble faire des progrès constants dans cette direction, car un téléphone de type Galaxy Fold avec MIUI 12 à bord a été repéré dans des photos d’espionnage dans le métro chinois, enveloppé dans ce qui ressemble à un étui dissimulant la conception de pré-production.

Nous ne sommes pas sûrs de l’état de l’unité représentée, mais si elle est prête à être emportée dans la nature, elle approche probablement de la fin de son développement.











Téléphone pliable Xiaomi

L’image ne peut que nous dire que cet appareil exécute MIUI 12 et nous pouvons également lire qu’il a une mémoire interne de 256 Go. De plus, il n’y a pas de caméra selfie à voir – ni en haut, ni en bas, ni dans aucun coin. La touche marche / arrêt et la bascule de volume sont sur le côté droit lorsque l’appareil est déplié) et c’est à peu près tout ce que nous savons à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Xiaomi qui envisage d’aller dans le sens des pliables. En décembre, des initiés du secteur ont révélé que la société devrait en lancer un en 2021, aux côtés d’Oppo, de vivo et peut-être même de Google.

La source (en chinois) | Via