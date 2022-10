Le protocole de commotion cérébrale de la NFL modifié après l’examen de Tagovailoa

MIAMI GARDENS, Floride (AP) – La NFL et la NFL Players Association ont convenu de modifier le protocole de la ligue sur les commotions cérébrales à la suite d’une enquête conjointe sur les procédures de la ligue après que le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, se soit blessé contre les Bills de Buffalo le mois dernier.

La ligue et le syndicat des joueurs ont déclaré samedi dans un communiqué conjoint que l’issue de l’affaire Tagovailoa “n’était pas ce qui était prévu lors de la rédaction du protocole”. En conséquence, un langage traitant de l’anomalie d’équilibre / stabilité a été ajouté à la liste protocolaire de la ligue des symptômes qui empêcheraient un joueur de revenir à l’action.

Dans la première moitié du match du 25 septembre contre Buffalo, Tagovailoa a reçu un coup sûr du secondeur des Bills Matt Milano, ce qui l’a fait claquer au sol. Il a semblé désorienté par la suite et a trébuché alors qu’il tentait de se relever.

Tagovailoa a été immédiatement emmené au vestiaire et soumis au protocole de commotion cérébrale de la NFL, après quoi il a été débarrassé de toute blessure à la tête. Il a commencé le troisième quart-temps, attirant les critiques des téléspectateurs sur les raisons pour lesquelles il a été autorisé à revenir au jeu.

La NFL et la NFLPA ont déclaré avoir examiné la vidéo et interviewé conjointement des membres du personnel médical des Dolphins, l’entraîneur sportif en chef, le Booth ATC Spotter, le consultant non affilié en neurotraumatologie et Tagovailoa.

Ils ont constaté que Tagovailoa ne présentait aucun signe ou symptôme de commotion cérébrale lors de son examen dans les vestiaires, pendant le reste du match ou tout au long de la semaine suivante. Mais immédiatement après avoir pris le coup de Milan, une instabilité motrice globale était présente.

Après le match, l’entraîneur de Tagovailoa et des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré que le quart-arrière s’était blessé au dos plus tôt dans le match lors d’un coup furtif du quart-arrière.

L’examen indique que Tagovailoa a déclaré au personnel médical qu’il avait aggravé sa blessure au dos sur le jeu en question et que sa blessure au dos l’avait fait trébucher. Il a également déclaré que le personnel médical avait déterminé que l’instabilité motrice globale n’était pas due à une commotion cérébrale.

Dans leur déclaration de samedi, la NFL et le syndicat des joueurs ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’examen du dos du QB lors de l’examen de la commotion cérébrale, mais qu’ils “s’étaient plutôt appuyés sur l’examen antérieur effectué par d’autres membres du personnel médical”. La conclusion était alors que la blessure au dos était la cause de l’instabilité de Tagovailoa.

À la suite de l’enquête conjointe, la ligue et le syndicat ont convenu de modifier le protocole de la ligue sur les commotions cérébrales pour inclure le terme « ataxie ». Dans la déclaration, ils ont défini l’ataxie comme “une anomalie de l’équilibre/stabilité, de la coordination motrice ou d’un discours dysfonctionnel causé par un problème neurologique”.

L’ataxie a remplacé le terme “instabilité motrice globale” et a été ajoutée à la liste des symptômes qui interdiraient à un joueur de revenir au jeu. Les autres sont la confusion, l’amnésie et la perte de conscience.

«Le protocole existe pour établir un niveau élevé de soins en cas de commotion cérébrale pour chaque joueur», a déclaré la ligue et le syndicat, «par lequel chaque professionnel de la santé s’engage dans un examen significatif et rigoureux du brevet du joueur. À cette fin, les parties restent déterminées à continuer d’évaluer notre protocole pour s’assurer qu’il reflète l’approche conservatrice prévue pour évaluer les joueurs-patients pour des blessures potentielles à la tête.

Le 1er octobre, le syndicat a licencié le consultant non affilié en neurotraumatologie qui s’est occupé de la situation de Tagovailoa pendant le match.

Jeff Miller, vice-président exécutif de la NFL chargé de la santé et de la sécurité, a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle samedi qu’il pensait que c’était la première fois qu’un UNC était licencié et que la NFL n’avait pas soutenu la décision de le licencier.

Moins d’une semaine après la blessure, Tagovailoa a débuté contre les Bengals de Cincinnati lors d’un match jeudi soir. Il a subi une commotion cérébrale en première mi-temps après avoir pris un sac dur et a montré la réponse de l’escrime après le coup effrayant. Il a été étiré hors du terrain et immédiatement transporté à l’hôpital. Il demeure dans le protocole des commotions cérébrales et manquera le match de dimanche contre les Jets.

Le Dr Allen Sills, médecin-chef de la NFL, a déclaré qu’en vertu du protocole modifié de la ligue, Tagovailoa aurait reçu un diagnostic de commotion cérébrale le 25 septembre sous le terme d’ataxie, le rendant ainsi inéligible pour revenir dans ce match.

Sills a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier précis pour le retour d’un joueur diagnostiqué avec une commotion cérébrale, mais il serait “extrêmement improbable” qu’un joueur diagnostiqué avec une ataxie puisse jouer jeudi soir. Le temps d’arrêt médian avec une commotion cérébrale est de neuf jours, a-t-il ajouté.

Sills a également fait allusion à la difficulté de diagnostiquer définitivement les commotions cérébrales. Il a mentionné que les analyses de sang et de salive pourraient aider à rendre les examens des commotions cérébrales plus précis.

Le commissaire Roger Goodell a déclaré samedi lors d’un forum de fans à Londres que la NFL apporterait un “changement ou deux” à son protocole sur les commotions cérébrales.

McDaniel, interrogé à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi l’incident sur la décision d’autoriser le retour de Tagovailoa, a souligné sa confiance dans la gestion de la situation par l’équipe.

“Il s’agit d’une organisation conviviale pour les joueurs et je dis très clairement dès le début”, a déclaré McDaniel la semaine dernière, “que mon travail d’entraîneur est ici pour les joueurs. Je prends cela très au sérieux et personne d’autre dans le bâtiment ne s’en éloigne.

Alanis Thames, Associated Press