Le propriétaire voyou a planté une TENTE dans le jardin d’un locataire et y a vécu pendant 2 mois après avoir envoyé un texto disant qu’elle était «la propriétaire»

Une propriétaire ROGUE a installé un camp dans le jardin de son locataire et y est restée pendant deux mois, leur disant qu’elle était « la propriétaire ».

Nicky et William vivaient dans la maison louée à Yamba, en Nouvelle-Galles du Sud, avec leurs trois jeunes enfants depuis deux mois lorsque Pascale Hubert leur a annoncé qu’elle installerait un camp dans l’arrière-cour.

Les propriétaires ont installé un camp dans la cour Crédit : Neuf

Le locataire a reçu ce texto du propriétaire le jour de Noël

Le couple et leurs trois jeunes enfants habitent la propriété depuis deux mois Crédit : Neuf

« Chers Nicky et William, je suis le propriétaire. À partir de ce soir, j’occuperai la cour arrière », a écrit Pascale au couple.

Pascale et son partenaire ont emménagé dans le jardin de la maison de quatre chambres et deux salles de bain le jour de Noël de l’année dernière et ont refusé de partir.

L’arrière-cour avait un cabanon mais pas d’eau courante ni de toilettes.

« J’ai remarqué qu’ils avaient un seau, faisaient caca et pipi dans le seau. C’est dégoûtant », a déclaré William.

Le couple est ensuite soudainement parti dans son ute noir une fois que le conseil est intervenu, les menaçant de leur infliger une amende s’ils restaient, après qu’A Current Affair a mis en évidence leur situation.

« Vous aurez de la chance de respirer au moment où j’en aurai fini avec vous », a déclaré « Mr McDonald » alors qu’il se préparait à quitter la propriété.

La propriétaire et son partenaire se seraient rendus à Sydney, selon des informations locales.

ENFANTS ‘TERRIFIÉS’

Nicky a déclaré que les jeunes enfants étaient « terrifiés » après une précédente explosion d’agressivité de la part du partenaire du propriétaire.

Les locataires ont filmé l’échange houleux après que l’homme leur a ordonné de déplacer leur voiture afin qu’il puisse se rendre à l’arrière de la maison.

« Écoutez ici, merde pour le cerveau, je vous ai donné un avertissement, déplacez cette putain de voiture maintenant, vous êtes dans une grosse merde », a-t-il déclaré.

Il a également traîné le trampoline hors du jardin et installé des barrières, selon des informations.

Nicky a déclaré à l’époque que les flics lui avaient dit qu’ils étaient « impuissants » pour forcer le couple à quitter la propriété.

« C’est le onzième jour d’entre eux qui vivent dans l’arrière-cour. C’est complètement bizarre pour tout le monde à qui nous le disons », a déclaré Nicky à A Current Affair à l’époque.

« La police et l’immobilier ne savent pas quoi faire.

FLIC ‘POUVOIR’

« Nos enfants sont terrifiés, ils n’arrêtent pas de demander : « Qui sont-ils ? » et nous ne pouvons pas leur donner de réponses. »

Elle a ajouté: « La police nous dit que l’immobilier devrait retirer physiquement ces personnes et l’immobilier dit qu’il ne peut pas le faire. »

Pascale a déclaré qu’elle avait été autorisée à reprendre le jardin avec une tente tipi car le contrat de location n’incluait pas la cour arrière.

En vertu du contrat de location de 560 $ par semaine, le contrat aurait inclus la phrase: « La cour arrière n’est pas incluse. »

Mais Leo Patterson Ross, directeur général de la Tenants Union of NSW, a déclaré que le propriétaire et son partenaire pourraient être en violation.

« Il se peut que le propriétaire entre sans autorisation chaque fois qu’il traverse cette allée parce qu’il entre dans un endroit dont il a donné possession à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, alors que le bail dit que la cour arrière n’est pas incluse, le propriétaire doit emprunter l’allée dont le bail ne parle pas et ce que le bail promet également au locataire est une paix, un confort et une intimité raisonnables dans leur maison. »

Le conseil de Clarence Valley a déclaré dans un communiqué: « Ils ont été informés qu’occuper la propriété plus longtemps que ce qui est autorisé peut entraîner l’émission d’un avis d’infraction par le conseil. »

« Mme Hubert nous a contactés immédiatement après réception de la lettre pour nous informer qu’elle n’était pas au courant du règlement et s’est excusée d’être restée plus longtemps que permis. »

Des journalistes locaux sont allés parler au couple qui a déclaré que la maison « n’était pas louée avec l’arrière-cour » Crédit : Neuf

Le mari de la partenaire a été filmé ordonnant à la famille de déplacer leur voiture Crédit : Neuf