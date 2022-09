Le propriétaire trouve un électricien ramenant une femme à la maison pendant son quart de travail et demande à Internet quoi faire

Les travaux d’électricité sont très courants dans nos maisons. Les électriciens viennent, ils font leur travail et repartent. Les rénovations prennent plus de temps, mais cela ne donne pas le droit à quiconque d’inviter quelqu’un de manière contraire à l’éthique à l’insu du propriétaire. Cependant, un électricien a invité une femme à plusieurs reprises dans une maison qu’il était en train de rénover, à l’insu du propriétaire.

La femme, qui est une utilisatrice de la plate-forme de médias sociaux Mumsnet, a partagé un incident où, en vérifiant la vidéosurveillance, elle a vu son électricien amener une femme blonde chez elle par la porte arrière et partir quatre heures plus tard. La femme a sa rénovation en cours et elle ne reste pas à la maison. Le propriétaire sait que la femme ne travaille pas avec l’électricien car il est un entrepreneur individuel. La femme a été vue portant une “jupe plissée élancée”, pas un uniforme.

La propriétaire s’est sentie extrêmement mal à l’aise, à cause de quoi elle a décidé d’aller sur la plate-forme de médias sociaux et d’expliquer l’incident aux gens et de leur demander leur avis. Elle envisage actuellement si elle devrait demander à l’électricien de quitter son emploi et d’embaucher simplement quelqu’un d’autre.

Selon Mirror UK, le propriétaire, qui s’appelle Ivyplant, a écrit sur Mumsnet: «À l’heure actuelle, l’artisan arrive vers 8 heures du matin et a déjà cessé de travailler à 15 heures. Donc ça fait sept heures de travail, c’est bien, mais quatre (et trois) d’entre elles sont une femme inconnue ici (ce n’est pas sa femme, j’ai creusé un peu les réseaux sociaux et ce n’est pas elle).

« Suis-je déraisonnable si je l’interroge à ce sujet la semaine prochaine ? Il lui reste encore quatre jours pour terminer le travail la semaine prochaine et je n’aime pas le fait qu’il y ait une personne inconnue et non invitée dans ma maison quand je ne suis pas là, en plus, combien de travail peut-il faire si son ‘compagnon’ y a-t-il quatre heures ? conclut-elle.

Plusieurs utilisateurs ont partagé leur inquiétude sur la plateforme et certains ont même laissé entendre qu’ils étaient arrivés à des conclusions similaires à celles du propriétaire au sujet du travailleur et de son visiteur non invité.

