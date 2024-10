Le propriétaire souhaite être libéré du district du centre-ville de Rochester alors que l’augmentation des frais de service est examinée

20 octobre — ROCHESTER — Un propriétaire immobilier du centre-ville demande à être libéré du district de services spéciaux du centre-ville de Rochester, car une augmentation annuelle des frais connexes est en cours d’approbation.

Rick Mattson de RJMJ Properties LLC a demandé au conseil municipal de Rochester plus tôt ce mois-ci de retirer son immeuble situé au 620 First Ave. SW du quartier de 44 pâtés de maisons.

« Je m’oppose au fait que ni la propriété ni son utilisation ne bénéficient du service spécial proposé », a-t-il écrit dans un courrier électronique adressé à la ville. « L’entreprise qui opère actuellement sur la propriété 620 est NAPA Auto Parts, qui est principalement un distributeur en gros, c’est-à-dire la livraison de pièces à des installations de réparation mécanique professionnelles, avec une très petite présence au détail. »

La demande a été faite alors que le conseil approuvait le renouvellement du district pour les 10 prochaines années.

À la suite du renouvellement, il sera demandé lundi au conseil d’approuver une augmentation des frais de service de 4 %, augmentant le total perçu auprès des propriétaires fonciers du district d’un montant combiné de 379 273 $ à 394 256 $, avec des évaluations individuelles basées sur la capacité fiscale de chaque propriété.

Les fonds recueillis grâce aux frais de service représentent environ un tiers du budget annuel de la Rochester Downtown Alliance, ce qui aide l’organisation à soutenir divers événements et efforts de marketing.

Mattson a déclaré que son immeuble, situé dans la partie sud du district, ne bénéficie pas des activités soutenues par la RDA.

« Parmi tous les gens que nous recevons au centre-ville, nous faisons partie des (entreprises) qui ne bénéficient pas de cela », a-t-il déclaré au conseil municipal lors d’une audience publique le 7 octobre.

Le directeur des initiatives stratégiques de Rochester, Josh Johnsen, qui représente la ville au conseil d’administration de la RDA, a déclaré que le conseil doit adopter une vision à long terme lorsqu’il détermine s’il convient de retirer une propriété du district, car les utilisations peuvent changer.

« Il va y avoir un changement perpétuel », a-t-il déclaré, soulignant que la zone située en face de l’immeuble de Mattson abritera bientôt un nouveau complexe d’appartements et que le Soldiers Field Memorial Park a fait l’objet de rénovations.

« Le centre-ville où se trouve la parcelle est en pleine transformation, en particulier avec la planification du campus de l’Université du Minnesota qui devrait stimuler le développement ultérieur », a-t-il ajouté dans un rapport au conseil.

Le district comprend un mélange de sites contributifs et exonérés, toutes les propriétés commerciales et industrielles étant facturées pour les services, y compris celles qui abritent des bâtiments vacants et les sites où des bâtiments ont été démolis. Les propriétés résidentielles multifamiliales sont exonérées.

Bien que la carte du district soit mise à jour chaque année pour refléter les changements dans la désignation des propriétés, la période de renouvellement est la seule opportunité pour un propriétaire foncier de demander son retrait du district.

En 2015, lors du dernier processus de renouvellement du district, Paul Myhrom, propriétaire de l’ancien Honest Bike Shop et du bâtiment qui abritait l’entreprise au 44 Fourth St SE, a demandé avec succès que sa propriété Second Street Southeast soit retirée du district. Il a été approuvé par un vote du conseil 4-3.

Johnsen a déclaré que la demande de Mattson était différente de la décision de 2015. L’adresse de la Quatrième rue se trouvait à la limite du quartier et la ligne de démarcation a été ajustée pour l’exclure.

Le bâtiment que Mattson souhaite retirer du quartier se trouve au nord d’un bâtiment contributeur et est entouré d’autres parties du quartier, ce qui signifie que sa suppression créerait un seul trou dans le quartier défini.

La maire Kim Norton a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qui se passerait à l’avenir.

« Si NAPA Auto Parts déménage demain et que quelqu’un d’autre emménage et en profite, alors nous avons donné une porte de sortie à une entreprise », a-t-elle déclaré.

Lors de la réunion du 7 octobre, les membres du conseil ont décidé de retarder la décision sur la demande, profitant du délai de 30 jours pour répondre.

Si le conseil décide de conserver la propriété dans le district, Mattson aura 30 jours pour faire appel auprès du tribunal de district.

Entre-temps, les propriétaires restant dans le district, ainsi que d’autres, auront l’occasion de commenter la proposition d’augmentation des frais de service lors de la réunion du conseil lundi à 18 heures dans la salle du conseil du centre gouvernemental de la ville-comté.

L’augmentation proposée est le minimum autorisé par les directives du district, qui prévoient une augmentation annuelle allant de 4 % à 8 %.

Les réunions prévues au cours de la semaine du 21 octobre comprennent :

Rochester

—Conseil municipal, lundi à 18 heures dans la salle du conseil du centre gouvernemental de la ville-comté, 151 Fourth St. SE. La réunion sera diffusée en direct à www.rochestermn.gov/meetings/council-meetings et être disponible sur le canal câblé Spectrum 180 ou 188.

—Commission de préservation du patrimoine, mardi à 17 heures dans la salle du conseil du Centre gouvernemental.

—Avis aux citoyens sur le transport en commun, jeudi à 16 h 30, salle 104 de l’hôtel de ville.

Comté d’Olmsted

—Conseil des gouvernements de Rochester-Olmsted, mercredi midi dans la salle de conférence A au 2122 Campus Drive SE à Rochester.

—Conseil du district de conservation des sols et de l’eau, jeudi à 8 h 10 dans la salle de conférence A au 2122 Campus Drive SE.

Écoles publiques de Rochester

— Séance spéciale du conseil scolaire sur les frais de sortie scolaire, mardi à 17 h 30 dans la salle de conférence du bâtiment Edison, 615 Seventh St. SW.

—Conseil scolaire, après la séance extraordinaire de mardi dans la salle de conférence du bâtiment Edison.