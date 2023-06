Le propriétaire sortant des Hornets, Michael Jordan, aura le dernier mot avec le choix n ° 2

Michael Jordan pourrait quitter son poste de propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets, mais il doit encore prendre une décision majeure pour la franchise jeudi.

Jordan recevra le dernier appel pour ce que les Hornets feront avec le choix n ° 2 au classement général, a déclaré mercredi le directeur général des Hornets, Mitch Kupchak.

« Je ferai le choix, mais Michael contrôle toujours le club et le sera par le biais du repêchage et de l’agence libre », a déclaré Kupchak à propos du processus de prise de décision de l’équipe. « À un moment donné, il y aura une transition. Cela dit, Michael est là. Le nouveau propriétaire est là. Nous serons là pendant le repêchage. Je ne sais pas si les deux propriétaires seront là, mais ils tous les deux auront passé du temps ici. Michael et moi allons leur parler et recueillir leurs sentiments et leurs opinions.

« Je suis sûr qu’il y aura des débats animés s’ils sont différents. J’espère, et Michael m’a fait cela dans le passé, même s’il est au courant de ce que je fais, qu’il jouera toujours l’avocat du diable. »

Jordan a accepté de vendre sa participation majoritaire dans l’équipe aux propriétaires minoritaires Gabe Plotkin et Daniel Sundheim le 16 juin, conservant une participation minoritaire dans l’équipe car l’accord devrait être finalisé prochainement.

La décision de vendre l’équipe est intervenue dans la foulée de ce qui pourrait être un repêchage modifiant la franchise pour les Hornets, qui sont allés 27-55 la saison dernière et n’avaient pas beaucoup d’espoir autour de l’équipe, avec le gardien vedette LaMelo Ball pendant une grande partie de la saison en raison d’une blessure.

Charlotte a cependant eu un peu d’espoir le soir du tirage au sort, lorsqu’elle est passée de la quatrième à la deuxième place. Il y a eu un bref moment où les Hornets ont eu un tir 50-50 pour le choix n ° 1 au classement général et le droit de sélectionner Victor Wembanyama, mais cela est allé aux San Antonio Spurs.

Kupchak a admis qu’il y avait « un sentiment de déception » pendant un moment après la lueur d’espoir que les Hornets pourraient obtenir le premier choix. Mais il a dit qu’il s’était rapidement concentré sur ce qu’il fallait faire avec le choix n ° 2, qu’il était heureux de décrocher car il pense qu’il y a une chute du troisième meilleur au quatrième meilleur joueur au classement général du repêchage de la NBA.

Kupchak n’est pas le seul à ressentir cela. De nombreux experts du repêchage considèrent l’attaquant de l’Alabama Brandon Miller et le garde de la G League Ignite Scoot Henderson comme les deux autres espoirs qui complètent le top trois avant le repêchage.

Les Hornets ont accueilli Miller et Henderson pour une deuxième série d’entraînements et d’interviews lundi. Kupchak a admis qu’il « n’en avait pas tiré grand-chose », mais cela a aidé d’autres membres de l’organisation dans le processus de décision.

« Je regarde ces joueurs depuis une année complète », a déclaré Kupchak. La propriété a été ici, et ils ont eu la chance de regarder de près et de les regarder s’entraîner et de passer du temps avec les recrues potentielles. Cela leur a été utile. Pour les deux joueurs, ils n’ont pas fait beaucoup d’entraînements. Donc, peut-être pour l’un des joueurs, peut-être pour les deux, l’entraînement était peut-être la première fois qu’ils le faisaient.

« La deuxième fois, je pense qu’ils étaient beaucoup plus familiers avec ce que nous voulions faire. Nous avons pu mesurer leur énergie et nous donner le meilleur d’eux-mêmes pendant 45 minutes. Ce sont des choses difficiles, ces 1-on- 1 séances d’entraînement. »

Les Hornets avaient environ un peu plus de 30 heures pour prendre leur décision finale sur ce qu’ils feraient du choix n ° 2 au classement général à partir du moment où Kupchak s’est exprimé mercredi. Il n’a pas indiqué qui l’équipe choisira, car Miller est devenu un grand favori pour être sélectionné avec la sélection n ° 2 au classement général. Mais il a expliqué le processus de sélection d’un joueur en fonction de son talent ou de sa forme.

« En ce qui concerne la forme, vous allez toujours choisir le meilleur joueur », a déclaré Kupchak. « Je dirais que c’est toujours le cas aujourd’hui. Bien que nous soyons à un moment où nous considérerions la forme, nous ne sommes pas cette équipe qui participe aux séries éliminatoires depuis trois ou quatre ans, et vous cherchez à peaufiner votre liste et chercher un ajustement. Nous ne sommes pas à cet endroit en ce moment.

« Notre décision restera de rechercher le joueur qui, selon nous, aura la meilleure carrière globale. »

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles les Hornets pourraient échanger le choix n ° 2 au classement général ces derniers jours, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans étant l’une des équipes apparemment intéressées. Kupchak a déclaré que même s’il n’exclurait pas la possibilité d’échanger le choix, il n’avait pas l’intention de l’échanger.

« Vous seriez surpris de certains des appels téléphoniques et de certains des joueurs qui, je pense, seraient disponibles », a déclaré Kupchak. « Alors, oui, jusqu’à la dernière minute, nous allons écouter. Mais, je pense qu’à ce stade, nous nous attendons à choisir le n ° 2. »

