Le propriétaire russe de l’échange de crypto-monnaie Bitzlato arrêté à Miami

Un ressortissant russe qui a fondé un échange de crypto-monnaie qui, selon le ministère de la Justice, est devenu un refuge pour le produit d’activités criminelles a été arrêté, ont annoncé mercredi des responsables fédéraux.

Anatoly Legkodymov, qui vit en Chine, a été arrêté mardi soir à Miami et devait comparaître devant le tribunal pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence.

Les procureurs allèguent que l’échange de crypto-monnaie de Legkodymov, Bitzlato Ltd, dont il était le propriétaire majoritaire, n’a pas mis en œuvre les garanties anti-blanchiment requises et n’a exigé qu’une identification minimale de ses utilisateurs, leur permettant même de fournir des informations appartenant à des « hommes de paille inscrits », personnes servant de couverture aux utilisateurs.

“Le résultat a été que Bitzlato est devenu un refuge pour les criminels, comme les trafiquants de drogue et les groupes de rançongiciels”, a déclaré Breon Peace, l’avocat américain à Brooklyn, où l’affaire a été déposée. “Ils savaient que lorsque la police aurait retracé leurs fonds jusqu’à Bitzlato, Bitzlato ne serait pas en mesure de révéler la véritable identité de ses utilisateurs.”

La société, enregistrée à Hong Kong, a été fondée en 2016 et opère dans le monde entier.

Le ministère de la Justice a déclaré que Bitzlato, directement ou par l’intermédiaire de ses intermédiaires, avait effectué plus de 700 millions de dollars d’échanges de crypto-monnaie avec les utilisateurs d’Hydra Market, un marché darknet pour la drogue, les fausses pièces d’identité et d’autres produits illégaux. Le ministère de la Justice a saisi ce marché l’année dernière et l’a fermé.

« Opérer à l’étranger ou déplacer vos serveurs hors des États-Unis continentaux ne vous protégera pas », a déclaré le procureur général adjoint Lisa Monaco lors d’une conférence de presse mercredi. “Et que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain.”

La mention par Monaco d’une île tropicale semblait être une référence apparente à la arrestation le mois dernier aux Bahamas de Sam Bankman-Friedl’ancien PDG de la société de crypto-monnaie en faillite FTX.

Legkodymov, 40 ans, était en garde à vue mercredi, et il n’était pas clair s’il avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Le département du Trésor a travaillé avec les autorités françaises pour identifier les activités criminelles présumées de Bitzlato, ce qui, selon les responsables américains, était un signe de la coopération mondiale pour purger les mauvais acteurs des marchés de la crypto-monnaie.