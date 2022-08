Le propriétaire reçoit 50 000 $ après que les députés ont utilisé le Taser lors d’une fausse arrestation

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Un jury a accordé 50 000 $ à un propriétaire du nord de la Virginie qui a été abattu à trois reprises avec un pistolet paralysant lorsque les adjoints du shérif l’ont arrêté à tort à la suite d’une plainte d’un locataire.

Matthew Souter, 57 ans, de The Plains, en Virginie, a été arrêté à son domicile en novembre 2018 après qu’un locataire de sa ferme du XIXe siècle a affirmé qu’il avait violé une ordonnance de protection qu’elle avait obtenue la veille.

Avant le début du procès mardi devant un tribunal fédéral, un juge a jugé que les trois adjoints du shérif du comté de Fauquier qui avaient arrêté Souter avaient violé ses droits constitutionnels.

Le locataire a affirmé que Souter avait violé l’ordonnance de protection en fermant ses services publics, ce que Souter a nié. Mais même s’il avait coupé le courant, le juge TS Ellis III a déclaré que le langage clair de l’ordonnance de protection interdisait simplement à Souter de commettre des actes de violence contre le locataire, et que la coupure des services publics ne serait pas considérée comme une violation.

En conséquence, le procès devant jury de cette semaine s’est concentré uniquement sur la question de savoir quels dommages-intérêts, le cas échéant, devraient être accordés à Souter.

Le jury a décidé tard jeudi d’accorder un total de 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et aucun dommage-intérêt punitif.

Les officiers avaient fait valoir qu’ils devaient être tenus inoffensifs; ils ont noté que c’était un magistrat qui avait effectivement délivré le mandat d’arrêt, bien qu’à la demande de l’un des députés. Et ils ont dit qu’ils avaient droit à une immunité qualifiée, qui protège les forces de l’ordre d’un large éventail de responsabilités légales.

Ellis, cependant, a déclaré que “l’immunité qualifiée n’est pas pour les gaffes” et a statué en droit que les députés avaient violé les droits de Souter.

“Si vous avez beaucoup de pouvoir, vous devez faire attention à la façon dont vous exercez ce pouvoir”, a déclaré Ellis aux avocats au début du procès, en dehors de la présence du jury. “C’était une erreur qu’un agent des forces de l’ordre n’aurait pas dû commettre.”

Ellis a également déclaré qu’il était de droit établi que, sur la base des décisions de la 4e Cour d’appel du circuit des États-Unis, que les individus ont le droit de résister à une arrestation illégale et que toute force utilisée pour effectuer une fausse arrestation est par définition une force excessive.

Sur la question des dommages-intérêts, l’avocat des députés, Alexander Francuzenko, a demandé aux jurés de considérer le danger potentiel auquel les officiers étaient confrontés alors qu’ils évaluaient si les actions des députés étaient déraisonnables. Il y avait une alerte dans le système qui avertissait les députés d’apporter des renforts s’ils étaient appelés au domicile de Souter, en partie à cause d’une condamnation pour délit en 2015 qu’il avait eue pour avoir brandi une arme à feu.

L’un des adjoints, Andrew McCauley, a témoigné qu’il avait utilisé son Taser à trois reprises sur Souter, et c’était la première fois en plus de 10 ans de service qu’il l’utilisait.

Souter, pour sa part, a déclaré que l’arrestation et les coups de Taser étaient la douleur la plus atroce qu’il ait jamais subie de sa vie. Il a déclaré que les députés l’avaient battu et malmené pendant environ sept minutes et que les jurés avaient vu des photos de son visage ensanglanté après l’arrestation.

Souter a également déclaré que lorsque les policiers sont venus l’arrêter, ils ne lui ont donné aucun avertissement. Il a témoigné qu’il est sorti et a salué amicalement les députés. Il a dit que McCauley avait répondu par une question sur l’électricité dans sa maison et avait attrapé le bras de Souter avant de dire à Souter qu’il était en état d’arrestation.

McCauley, dans son propre témoignage, a convenu que c’était ce qui s’était passé, bien qu’il ait dit qu’il avait rapidement dit à Souter après avoir mis la main sur lui qu’il était en état d’arrestation.

Souter a déclaré que si les officiers avaient expliqué qu’il était en état d’arrestation, il n’aurait jamais résisté, même s’il savait qu’il n’avait rien fait de mal.

“Je me réveille en sueur”, a déclaré Souter au jury. “J’ai peur des policiers maintenant. J’ai perdu beaucoup de respect pour les policiers à cause de cela.

Matthieu Barakat, Associated Press