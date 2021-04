Un propriétaire qui a adapté son pub pour qu’il puisse rouvrir demain doit rester fermé car «l’air ne peut pas circuler» dans le jardin.

Brett Mendoza, qui dirige les Caxton Arms à Brighton, dans l’East Sussex, a installé un nouveau toit, des radiateurs et des meubles et a pris 700 réservations avant sa grande réouverture – pour se faire dire que ses mesures de sécurité ne suffisaient pas.

Le propriétaire du pub Brett Mendoza a été informé qu’il ne pouvait pas rouvrir car « l’air ne pouvait pas circuler » dans le jardin Crédit: nouvelles et photos du Sussex

The Caxton Arms à Brighton a installé un nouveau toit, des radiateurs et des meubles Crédit: TWITTER / CAXTON ARMS

Et pour aggraver les choses, le conseil lui a donné un préavis de moins de 48 heures.

On a dit à Brett que parce que le jardin est en dessous du niveau de la rue et entouré de quatre murs, il n’y a pas assez de ventilation pour arrêter la propagation du virus.

Le pub a tweeté: « Hier, le conseil de Brighton a décidé qu’avec ou sans le toit temporaire, le jardin n’était pas conforme à Covid et nous a obligés à fermer.

« Raison: le jardin est en dessous du niveau de la rue, entouré de quatre murs, donc l’air ne peut pas circuler.

« Nous contacterons des personnes pour vous informer de vos annulations. »

Brett lui-même a ajouté: « Stock acheté. Absolument dévasté. L’appel est là. »

Les utilisateurs de Twitter ont partagé leur fureur face à la décision «stupide» du conseil.

Le Brighton Council a déclaré que le lieu n’était pas conforme à Covid Crédit: TWITTER / BRETT MENDOZA

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont fustigé la décision « stupide » Crédit: GOOGLE MAPS

Brett Mendoza a partagé sa déception sur Twitter Crédits: TWITTER

Une personne a dit: « C’est fou, c’est dehors! »

Un autre a écrit: « C’est peut-être l’une des choses les plus stupides que j’aie jamais lues… et après cette année, cette liste est très longue! »

L’un d’eux a répondu: « Donc si l’air ne coule pas là-bas, y a-t-il des gens qui ont étouffé dans votre pub avant?

« Incroyable ils vous disent si près de l’ouverture. Continuez à vous battre contre Brett! »

Et un autre utilisateur a commenté: «La Colombie-Britannique doit vraiment régler ce problème. Les trains et le métro de Londres ont beaucoup de monde dans un espace fermé et aucune fenêtre ouverte.

The Sun Online a contacté le conseil municipal de Brighton et de Hove pour obtenir des commentaires.

Le Caxton Arms avait déjà partagé son enthousiasme avant la réouverture la semaine prochaine.

Partageant une photo de fûts déchargés d’une camionnette, le lieu a déclaré: « Quel spectacle émotionnel, symbolique et magnifique. C’EST SE PASSE. »

Les pubs et les restaurants peuvent à nouveau servir les clients à partir du 12 avril dans le cadre de plans visant à libérer l’Angleterre du verrouillage.

Certains prévoient même de commencer à tirer des pintes à partir de minuit ce soir.

Environ 15 000 pubs – 40% du total en Angleterre – rouvriront pour boire à l’extérieur dans les jardins à bière, les parkings et même sur les routes.

Le gouvernement a supprimé le couvre-feu détesté de 22 heures et les parieurs n’auront pas à acheter un «repas substantiel» lorsqu’ils commandent une boisson alcoolisée.

Mais le service à table est obligatoire et les masques doivent être portés par le personnel et les clients lorsqu’ils ne sont pas assis à une table.

Les pubs seront également autorisés à offrir des pintes à emporter, et chaque adepte de pub doit maintenant s’enregistrer avec l’application NHS Covid pour obtenir une pinte.