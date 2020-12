Un petit chien a été surpris en train de divertir son propriétaire en hurlant à une interprétation de Noël blanc. L’adorable chien Hugo a été filmé par son propriétaire connu sur Twitter sous le nom de Best Recipes UK. Hugo est un golden retriever.

Le propriétaire a posté la vidéo du chien musicalement enclin sur Twitter, à côté de la légende, « Cela commence à ressembler beaucoup à Noël. Hugo est définitivement dans l’esprit de Noël. »

Dans la vidéo, vous pouvez voir le retriever assis devant une grande télévision à écran plat et « prêtant sa voix » à l’interprétation lyrique des Trois Ténors de la chanson festive populaire.

Un arbre de Noël joliment décoré peut être vu à l’arrière-plan, tandis que la pièce elle-même est décorée de ce qui ressemble à des lumières de Noël blanches.

La vidéo montre Hugo courant vers la télévision et alors que l’opéra commence à chanter, il jette la tête en arrière et se joint à lui.

Un certain nombre de personnes ont répondu à la vidéo sur YouTube, où qu’elle soit partagée.

« Hugo, tu es une belle balise de lumière dans les temps sombres. Merci!

Beaucoup d’amour et de câlins du Canada », a écrit une personne, tandis qu’une seconde a déclaré:« C’est trop mignon!

Je suis Hugo et j’attends avec impatience sa prochaine chanson. Je pense qu’il a l’esprit de Noël! «

Une autre personne a dit: « J’ai joué ça à mon chien et il a décidé de se joindre à la fête et de chanter! »

« Hugo Joyeux Noël, mon ami à quatre pattes! Vous rendez mes journées spéciales quand je vous vois chanter si magnifiquement! Merci beaucoup d’avoir besoin de ça! », A écrit une quatrième personne.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un chien est trouvé «en train de chanter» sur les airs d’une chanson.

Plus tôt cette année, une vidéo était devenue virale montrant un chien rejoignant son humain pour riyaaz. Publiée sur Facebook, la vidéo a laissé les internautes ravis et impressionnés. Selon un rapport par Hindustan Times, la vidéo montrait Khan chanter tout en jouant un harmonium et dès qu’il commence à chanter la chanson populaire Teri Meri Kahani, son chien Bagha le rejoint avec des cris et des hurlements.

La chanson du film Happy, Hardy and Heer a été chantée par la sensation Internet Ranu Mondal et Himesh Reshammiya.