Le propriétaire nourrit Panipuri avec son chien, Internet n’est pas content

Internet regorge d’adorables vidéos de chiens de compagnie appréciant de délicieuses friandises offertes par leurs propriétaires. Pourtant, cette vidéo d’un compagnon à fourrure dévorant une friandise spéciale en présence de sa maman animal de compagnie a laissé les internautes mécontents. La raison en est que la mère du chiot a fini par choisir le panipuri de la rue pour traiter son chien au lieu de la nourriture pour chien. En regardant le clip, un barrage d’utilisateurs de médias sociaux a fait part de son inquiétude concernant la santé animale et a également conseillé au propriétaire de ne plus commettre l’erreur.

Dans le clip qui fait le tour d’Instagram, le propriétaire du toutou le tient près d’un étal de panipuri au bord de la rue. Le vendeur de la boutique semble ravi lorsque l’animal avale le panipuri. À un moment de la vidéo, le chien de compagnie peut également être vu en train de boire de l’eau de phuchka épicée dans un bol en papier. Un homme qui enregistre la vidéo, révèle en arrière-plan que le mignon toutou mange presque tout. Et avant de terminer le clip, l’homme dit: “Bhaiya isse paise bhi le lo (Veuillez prendre de l’argent au chien).”

Regardez la vidéo ici :

En quelques semaines, le clip a fini par recueillir plus de soixante mille likes sur l’application de partage de photos. Pendant ce temps, la section des commentaires du message est remplie d’inquiétudes quant à la santé du toutou. Un utilisateur a écrit : « Ce n’est pas bon pour sa santé », un autre a dit : « Pourquoi ? Juste pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi ? Donnez simplement à l’innocent de la nourriture et des friandises normales pour chiens, s’il vous plaît. Un autre est intervenu et a dit: “Masoom ka satyaanash mat karo, pls (Ne gâtez pas l’innocent).”

Pendant ce temps, un utilisateur qui était complètement mécontent du propriétaire de l’animal, a déclaré : « Inko bolte hain padhe likhe gawaar (les gens comme eux sont appelés analphabètes éduqués).

L’animal appartient à un utilisateur d’Instagram nommé Dheeraj Chabbra qui utilise souvent la plateforme de médias sociaux pour partager d’adorables vidéos de son chien. Selon le profil en ligne, le nom du chien serait Oreo.

