LE propriétaire moyen a gaspillé plus de 664 £ en travaux de bricolage bâclés dans sa propriété actuelle.

Une étude portant sur 2 064 adultes sur l’échelle du logement a révélé que 29 % d’entre eux ont eu un projet de rénovation domiciliaire qui a mal tourné, ce qui oblige 70 % d’entre eux à faire appel à un professionnel.

Près d’un tiers (31%) ont admis avoir tendance à regretter les travaux de bricolage qu’ils ont commencés Crédit : Getty

Mais 27 % ont choisi de ne pas demander l’aide d’une personne de métier parce qu’ils estimaient pouvoir terminer le travail (59 %) et en raison de pressions financières (53 %).

En plus d’une perte monétaire, les efforts de bricolage ont entraîné des blessures mineures (30 %), des disputes avec l’autre moitié (25 %) et des dommages matériels (13 %).

Alors qu’un sur huit s’est même retrouvé dans A&E.

Les accidents de bricolage courants incluent couper un fil sous tension (20 %) et se faire électrocuter ou électrocuter (16 %).

Il est également apparu que 38% ont actuellement un projet inachevé dans leur maison, le plus ancien étant resté intact pendant cinq mois.

Mike Fairman, PDG de Checkatrade, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Avec les pressions du coût de la vie qui continuent de mordre, il n’est pas surprenant que de plus en plus de propriétaires veuillent se lancer dans le bricolage autour de la maison.

“Cependant, il est important de savoir quand faire appel aux experts et de ne pas risquer des disputes avec des êtres chers – ou pire, un voyage à A&E.

“J’encourage les propriétaires britanniques à trouver un expert commercial de confiance non seulement pour les aider dans leurs projets de rénovation domiciliaire, mais également pour éviter toute catastrophe de bricolage.”

L’étude a également révélé que 45% des personnes interrogées ont l’intention d’effectuer des travaux autour de leur maison au cours des 12 prochains mois, y compris la peinture d’intérieurs, la pose de papier peint et le jointoiement ou le remplacement des carreaux de salle de bain.

Parmi ceux-ci, 21% prévoient de se lancer dans le bricolage ce week-end férié d’août.

Le salon (28 %), la salle à manger (27 %) et la cuisine (29 %) sont également les endroits où les propriétaires ont l’intention de faire du bricolage l’année prochaine.

De même, les trois mêmes salles sont les premières qui ont été commencées mais non terminées.

Près d’un tiers ont admis avoir tendance à regretter les travaux de bricolage qu’ils ont commencés et un peu plus de la moitié pensent qu’ils prennent généralement plus de temps qu’ils ne l’avaient initialement prévu.

Mais 45 % préfèrent s’essayer au bricolage plutôt que d’embaucher un artisan dans un premier temps.

Près de la moitié (47%) des personnes interrogées, via OnePoll, paieraient quelqu’un pour éviter d’avoir à faire des travaux eux-mêmes, et 30% ont été dissuadés de le faire en raison d’une catastrophe précédente.

Alors que 47 % ont simplement peur de faire du bricolage, les tâches les plus redoutées étant la peinture des murs ou des plafonds (35 %), le ponçage des portes et des sols (25 %) et la pose d’étagères (23 %).

En comparant les propriétaires à travers le pays, ceux de l’est de l’Angleterre et des West Midlands sont les plus sujets aux accidents avec 26% dans chaque région respectivement devant visiter A&E après le bricolage.