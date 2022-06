Le propriétaire milliardaire de Ray-Ban et Oakley décède à 87 ans

Leonardo Del Vecchio, qui a commencé avec un petit atelier d’optique et est devenu le leader mondial incontesté de la lunetterie, est décédé.

Leonardo Del Vecchio, l’entrepreneur italien qui a commencé avec un petit atelier d’optique dans les montagnes des Dolomites et est devenu le leader mondial incontesté de la lunetterie, est décédé. Il avait 87 ans.

Sa mort a été rapportée lundi par le quotidien italien Corriere della Sera. Un porte-parole de Del Vecchio n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Élevé dans un orphelinat de Milan, Del Vecchio a quitté la ville du nord pour s’installer dans la ville d’Agordo, dans les Alpes au nord de Venise, commençant comme petit fournisseur de pièces de montures pour les fabricants de lunettes locaux.

Son entreprise, EssilorLuxottica, a fait une série d'acquisitions pour finalement devenir le leader mondial de l'industrie.

La valeur nette de Del Vecchio était de 25,7 milliards de dollars au 1er juin, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Il détenait une participation majoritaire de 32% dans EssilorLuxottica, le géant franco-italien de la lunetterie issu de la fusion en 2018 de Luxottica avec le géant français des verres Essilor. L’entreprise, qui fabrique des montures pour des maisons de luxe comme Armani et Prada en plus de posséder des marques comme Ray-Ban, compte plus de 180 000 employés, des opérations à travers le monde et un pied dans les secteurs du luxe et de la technologie médicale.

EssilorLuxottica est à la fois le premier détaillant de lunettes au monde et son plus grand producteur de verres correcteurs.

Timide et secret

Timide et secret par nature, Del Vecchio a passé des décennies à éviter soigneusement les projecteurs des médias.

Au cours d’une rare conversation avec un journaliste plus tôt cette année, on a demandé au magnat comment il avait construit son empire. “Je me suis toujours efforcé d’être le meilleur dans tout ce que je fais, c’est tout”, a-t-il déclaré. Décrivant le parcours qui l’a mené au sommet, il a simplement déclaré : “Je n’en aurai jamais assez.”

Outre une participation majoritaire dans EssilorLuxottica, Delfin détenait également des participations dans des sociétés financières italiennes telles que Mediobanca SpA, Assicurazioni Generali SpA et UniCredit SpA.

Né le 22 mai 1935, Del Vecchio a grandi pauvre à Milan. Incapable de s’occuper de son fils, sa mère – veuve cinq mois avant sa naissance – l’a envoyé dans un orphelinat quand il avait sept ans. Il a commencé à travailler comme apprenti chez un fabricant d’outils et de colorants à Milan à l’âge de 14 ans.

Del Vecchio a déménagé à Agordo dans les années 1960 et a lancé une petite entreprise de fabrication de montures de lunettes conçues par d’autres. Il a fondé Luxottica en 1961 avec 14 ouvriers sur un terrain qu’il a libéré de la ville dans le but de stimuler l’économie locale.

Luxottica a commencé à produire ses propres designs à la fin des années 1960. Dans les années 1980, Del Vecchio a commencé à acheter des entreprises aux États-Unis. En 1999, il a acheté Ray-Ban pour 640 millions de dollars.

Dans les premières années de sa carrière, Del Vecchio a déclaré qu’il “mettait le travail avant tout”, consacrant peu de temps à ses enfants. “L’usine est devenue ma vraie famille”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait rattrapé une partie du temps perdu ces dernières années, passant la plupart de ses journées avec sa famille élargie à Milan, ou chez lui sur la Côte d’Azur et la l’île d’Antigua.

L’objectif final de Del Vecchio, a-t-il déclaré dans l’une des dernières interviews qu’il a accordées, était de faire entrer EssilorLuxottica dans le club fermé des entreprises valorisées à plus de 100 milliards d’euros (107 milliards de dollars).

Il était le principal actionnaire de la banque d’investissement Mediobanca SpA, avec une participation d’un peu moins de 20%, et l’un des principaux investisseurs d’Assicurazioni Generali SpA, le premier assureur italien.

Il faisait partie d’un groupe d’investisseurs qui ont tenté en vain d’expulser le directeur général de Generali, Philippe Donnet, au premier semestre 2022. Chez Mediobanca, il s’est périodiquement heurté à la stratégie avec le PDG Alberto Nagel.

Del Vecchio a déclaré que ses escarmouches dans le secteur financier résultaient d’une vision large.

“Vous devez être assez courageux pour continuer à faire des choses, pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

