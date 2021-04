Le propriétaire John Dance a acheté Manor House Stud à Middleham et installera l’assistant de Sir Michael Stoute, James Horton, en tant qu’entraîneur privé.

Dance a annoncé l’année dernière qu’il prendrait du recul par rapport à la propriété, étant devenu frustré par certains aspects du sport, vendant la majorité de ses chevaux.

Cependant, de son propre aveu, son intention d’avoir une 2021 calme tout en réévaluant sa stratégie est devenue « légèrement en forme de poire » avec l’acquisition d’un nouveau chantier.

Danser, c’est aussi lancer de nouvelles couleurs, or et noir, pour signifier que les chevaux courent désormais aussi au nom de sa femme Jess.

Manor House Stud est une cour historique, anciennement détenue par Lenore «Lennie» Peacock, décédée en mars 2019 à l’âge de 97 ans. Le dernier vainqueur du Derby formé dans le Nord, Dante, y est né et a grandi.

Dans une déclaration sur son compte Twitter Dance Thoroughbreds, Dance – dont la brillante pouliche Laurens a remporté six victoires au niveau du groupe 1 – a déclaré: « Nous avons annoncé une interruption temporaire de nos opérations l’été dernier afin que nous puissions prendre du recul pendant un certain temps et réévaluer. .

« Cela s’est avéré une décision brillante pour nous deux, en particulier pour moi personnellement, car l’espace mental que cela a créé m’a soudainement permis de proposer une stratégie révisée pour notre participation.

«Il (la cour) est dans le plus bel endroit et offre une vue imprenable, de beaux paddocks et une pelouse incroyable. Nous avons l’intention de diviser la ferme en deux opérations distinctes, l’une un centre d’entraînement privé de premier ordre et l’autre en tant que goujon de développement pour nos yearlings de race locale.

«Après avoir imaginé ce plan fin 2020, nous avons acheté quelques yearlings sournois de la vente de décembre, acheté quelques enfants de deux ans invendus plus tôt cette année à des entraîneurs et pour terminer ce que Jess appelle` `la pire année de tous les temps. ‘étaient très actifs lors de la vente Craven Breeze-Up.

« James a un CV fantastique pour entrer dans les rangs de la formation, et l’équipe a des aspirations et des philosophies très similaires. Nous attendons tous avec impatience les ventes de yearlings où nous commencerons officiellement ce voyage passionnant. »

Laurens a été formé par Karl Burke, tandis que Dance a également des chevaux avec Richard Fahey et d’autres.

Il a ajouté: « Nous aurons naturellement un grand nombre de chevaux chez nous, mais nous continuerons à soutenir nos entraîneurs de Flat nordiques existants, cette année et au-delà, avec de nouveaux chevaux à Jess ‘et mon propre nom ainsi que ceux de Titanium Racing. .

« En conséquence, nous espérons que les avantages de notre investissement prévu s’étendront au-delà de notre ferme et de nos installations, mais dans les communautés de formation plus larges de Middleham et du Nord. »